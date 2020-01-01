أخبار ميلان اليوم | انتصار على آرسنال وبايرن ودور جديد لإبراهيموفيتش

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس.

الفوز على بايرن ميونخ وآرسنال مع رغبة الحصول على خدمات بن رحمة، بالإضافة إلى أمل ديولوفيو في العودة وتخفيض باكايوكو لراتبه ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ11 من أغسطس.

انتصار على آرسنال وبايرن ميونخ

حسب تقارير صحفية سويدية، فإن ميلان نجح في حسم صفقة المهاجم السويدي أميل روباك من نادي هامبري السويدي والذي يمتلك زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الحالي أسهمًا فيه.

روباك ابن الـ17 عامًا حصل على أول عقد مع الفريق الأول منذ ستة أشهر وظهر بشكل جيد لفت له أنظار آرسنال وبايرن ميونخ ولكن ميلان نجح في التقدم في سباق التعاقد معه.

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ميلان ينضم لسباق الحصول على خدمات بن رحمة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة من صفوف فريق برينتفورد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي لن يفرط في خدمات اللاعب بأقل من 28 مليون يورو.

ميلان يعود لصفقة كييزا بقوة

كشفت تقارير اليوم عن عودة نادي ميلان بقوة من أجل الحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا من صفوف فريق فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النادي رصد 45 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة، ومن الممكن أن يزيد المبلغ لـ 50 مليون من أجل حسمها لصالحه بشكل سريع.

دولوفيو يطلب العودة لميلان والإدارة ترفض

بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" فاللاعب الإسباني جيرارد دولوفيو نجم برشلونة السابق قد طل بالعودة لصفوف ميلان قريبًا.

النادي رفض الفكرة لعدة أسباب، أهمها بشكل أساسي هي الإصابات المتكررة له، بالإضافة للراتب الكبير الذي يحصل عليه مع واتفورد.

لاعب تشيلسي يوافق على تخفيض راتبه من أجل ميلان

كشفت تقارير اليوم أن تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي الذي لعب لميلان من قبل قد وافق على تخفيض راتبه للانضمام للفريق بشكل نهائي.

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جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير نيكولا شيرا، والذي أكد أن الأمر الذي يعطل الصفقة في الوقت الحالي هو المبلغ الذي يطلبه تشيلسي.

إبراهيموفيتش يوافق على البقاء في ميلان

اتفق نادي ميلان الإيطالي، مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على استمراره بصفوف الفريق لموسم آخر بعد تألقه ودوره المؤثر خلال الفترة الأخيرة.

زلاتان انضم لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتسبب في تحسن كبير بمستوى الفريق في الدوري الإيطالي، وقاده لإنهاء الموسم بالمركز السادس.

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