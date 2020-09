أخبار ميلان اليوم | المنافس الأوروبي المقبل ومزاحمة برشلونة على ديباي

أجواء ما بعد الفوز على شامروز روفرز في الدوري الأوروبي، وجديد ميركاتو الفريق في أخبار ميلان اليوم، 18 سبتمبر 2020.

تُجرى قرعة الدور التمهيدي النهائي مساء اليوم الجمعة لمعرفة المسار نحو دور المجموعات، والتي يدخلها ميلان بعد تخطيه شامروك روفرز بهدفين نظيفين الخميس.

ميلان سيلعب في الدور المقبل أمام بودو جليمت النرويجي، وفي حال الانتصار سيكون على موعد مع لقاء أخير للعبور نحو المجموعات.

وسيقابل ميلان الفائز من بازل السويسري وأنورثسيس القبرصي، أو فيكتوريا بلزن وسونديرييسكي الدنماركي، أو بشكتاش التركي وريو أفي البرتغالي.

أهدى زلاتان إبراهيموفيتش قميصه بعد مباراة شامروك روفرز إلى نجل أحد منافسيه الذي كان حاضراً في ملعب المباراة بدبلن.

آرون جرين، مهاجم شامروك، طلب من زلاتان القميص بعد المباراة بسبب حب نجله له، وهو ما وافق عليه النجم السويدي.

Zlatan learned that Aaron Greene's son, a Rovers Academy player, was a ballboy at the game. He promised him his jersey, he made sure that he got it 👌 pic.twitter.com/b3kyCgs0l6