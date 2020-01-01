أخبار ميلان اليوم | المنافس الأوروبي المقبل ومزاحمة برشلونة على ديباي

ما هو جديد الروسونيري؟

أجواء ما بعد الفوز على شامروز روفرز في الدوري الأوروبي، وجديد ميركاتو الفريق في أخبار ميلان اليوم، 18 سبتمبر 2020.

ميلان يتعرف على خصمه المقبل أوروبياً

تُجرى قرعة الدور التمهيدي النهائي مساء اليوم الجمعة لمعرفة المسار نحو دور المجموعات، والتي يدخلها ميلان بعد تخطيه شامروك روفرز بهدفين نظيفين الخميس.

ميلان سيلعب في الدور المقبل أمام بودو جليمت النرويجي، وفي حال الانتصار سيكون على موعد مع لقاء أخير للعبور نحو المجموعات.

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وسيقابل ميلان الفائز من بازل السويسري وأنورثسيس القبرصي، أو فيكتوريا بلزن وسونديرييسكي الدنماركي، أو بشكتاش التركي وريو أفي البرتغالي.

لفتة طيبة من إبراهيموفيتش

أهدى زلاتان إبراهيموفيتش قميصه بعد مباراة شامروك روفرز إلى نجل أحد منافسيه الذي كان حاضراً في ملعب المباراة بدبلن.

آرون جرين، مهاجم شامروك، طلب من زلاتان القميص بعد المباراة بسبب حب نجله له، وهو ما وافق عليه النجم السويدي.

Zlatan learned that Aaron Greene's son, a Rovers Academy player, was a ballboy at the game. He promised him his jersey, he made sure that he got it 👌 pic.twitter.com/b3kyCgs0l6 — Shamrock Rovers FC ☘️ (@ShamrockRovers) September 18, 2020

بيولي يشيد بالصفقات الجديدة بعد الانتصار الأوروبي

أشاد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، بالعرض الذي قدمه فريقه في الانتصار على شامروك روفرز بهدفين نظيفين وقال إن المهم الآن هو تحقيق الانتصار على فريق كان يلعب مباراة العمر.

بيولي خص بالثناء الثنائي ساندرو تونالي وبراهيم دياز في الظهور الأول لهما مع الفريق، وقال إنها تعد بداية طيبة للمشوار مع ميلان، وذلك في تصريحات لقناة النادي الرسمية.

ليون يعرض ديباي

ذكرت "سكاي" أن ليون عرض على ميلان ممفيس ديباي في صفقة تبادلية من أجل الحصول على لوكاس باكيتا في المقابل.

ديباي ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة والمفاوضات وصلت لمراحل متقدمة بين الطرفين، ولكن بحسب التقارير يحتاج النادي الكتالوني للبيع أولاً من أجل إتمام الصفقة.

كوميسو يرحب ببيع كييزا

ذكرت روكو كوميسو، رئيس فيورنتينا، مع "لاجازيتا" أن ناديه لا يمانع بيع نجمه فيديريكو كييزا، والذي ارتبط بميلان مؤخراً، في حال وصول عرض مناسب.

كوميسو علق أيضاً على هدف ميلان الآخر نيكولا ميلينكوفيتش وقال إن المدافع الصربي ليس متاحاً للبيع في سوق الانتقالات الجارية.