أخبار ميلان اليوم | الغيابات تضرب الفريق وأولى صفقات بيولي المنتظرة

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ22 من يوليو 2020.

غيال القائد لنهاية الموسم وأول أهداف بيولي في سوق الانتقالات ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 22 من يوليو.

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رومانيولي يغيب لنهاية الموسم

تأكد غياب قائد ميلان أليسيو رومانيولي عن الروسونيري لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

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اللاعب تأكد غيابه بعد إصابة في الكاحل الأيمن أثناء مباراة ساسولو أمس ليغادر الملعب بعد 32 دقيقة.

غيابات بالجملة أمام أتالانتا

يدخل ميلان مباراة أتالانتا الصعبة وسط عديد الغيابات لأكثر من سبب.

تأكد غياب الثنائي رومانيولي وكونتي بسبب الإصابة وإسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز بسبب تراكم البطاقات بجانب الثنائي كاستييخو وموساشيو اللذان قد لا ينجحا في العودة من الإصابة قبل المباراة.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت بانتصار أتالانتا بخمسة أهداف نظيفة.

أول أهداف بيولي

حسب موقع ميلان لايف، فإن ميلان بدأ في مفاوضات التعاقد مع رودريجو دي باول لاعب أودينيزي الإيطالي.

وكيل أعمال اللاعب شوهد في ميلان أمس للتفاوض مع إدارة الروسونيري التي حاولت ضم اللاعب من قبل في يناير.

أودينيزي لا يمانع بيع اللاعب في حال وصول عرض لا يقل عن 30 مليون يورو.

رسميًا .. بيولي مستمر ورانجنيك لن يدرب ميلان

أعلنت صحيفة "كيكر" الألمانية تراجع نادي ميلان عن إتمام التعاقد مع رالف رانجنيك بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق بعد استكمال المسابقة مع ستيفانو بيولي.

وذكرت الصحيفة أنّ نجاح بيولي في الآونة الأخيرة جعل فكرة إقالته مستبعدة ولذلك تم التغاضي عن فكرة جلب رانجنيك.

وأكد النادي الأمر في بيان رسمي أصدره عبر موقع "تويتر" ، معلنًا تمديد عقد المدرب حتى 2022.

صفقة تبادلية مع فرانكفورت

أكد رئيس نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أن العمل على الصفقة التبادلية مع ميلان بانتقال ريبيتش للروسونيري مقابل خروج أندري سيلفا للنادي الألماني قد يكون الحل الأخير الذي لا مفر منه.

ويلعب كلا اللاعبين مع فريقهما بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال رئيس فرانكفورت في تصريحات صحفية: "شراء سيلفا سيكون أمرًا صعبًا في الظروف الحالية ونقص الموارد لذلك علينا وضع المبادلة مع ريبيتش في الحسبان كحل أخير".

منافسة مع ليستر

حسب سكاي سبورت، فإن ميلان يجد منافسة قوية من ليستر سيتي للحصول على خدمات كريستوفر أجير مدافع سلتيك الاسكتلندي.

الموثوق دي مارزيو أكد أن براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي وسلتيك السابق يسعى للم الشمل مع مدافعه من جديد ويلقى كل الدعم من إدارة الثعالب.

ميلان يفاوض برشلونة على لاعبه من خلال وسيط

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ميلان بدأ في التفاوض بالفعل مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات البرازيلي إيمرسون المعار لريال بيتيس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث تواجد أحد الوسطاء في مدينة ميلانو اليوم لمناقشة إدارة النادي الإيطالي في الصفقة.

جوارديولا يطارد لاعب ميلان ويعرض 50 مليون يورو

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر سيتي لا يزال يلاحق النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير عديدة، حيث يسعى المدرب الإسباني لضمه لصفوفه مقابل 50 مليون يورو.

ميلان يلاقي منافسة على موهبة الدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن نادي ميلان لن يحصل على خدمات اللاعب الأمريكي جيانلوكا بوزيو موهبة كانساس سيتي بسهولة كما كان يتوقع.

وبحسب ما ذكر موقع "فوتبال أورانج" فالنادي الإيطالي يواجه منافسة من الداخل متمثلة في يوفنتوس وفيورنتينا وإنتر، ومن الخارج متمثلة في مانشستر يونايتد وفينورد.