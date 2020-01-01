أخبار ميلان اليوم | التفاوض مع لاعب مانشستر يونايتد وخروج باكيتا

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الـ 29 من سبتمبر 2020.

وصول هاوجي المنتظر لميلانو والتفاوض مع لاعب مانشستر يونايتد ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الـ 29 من سبتمبر 2020.

ينس هاوجي يطير إلى ميلانو

يسافر اللاعب الشاب ينس هاوجي إلى مدينة ميلانو اليوم تمهيدًا لانضمامه لصفوف إيه سي ميلان الإيطالي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

لاعب بودو جليمت ظهر بشكل مميز أمام ميلان في الدوري الأوروبي ومع وجود أربعة عروض لضمه حسب وكيل أعماله إلا أن الروسونيري نجح في حسم الصفقة لصالحه بعدما تواجد وكيل اللاعب أمس في ميلانو.

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Jens Petter Hauge har satt seg på flyet: – Oppnåelig å spille seg inn på det Milan-laget https://t.co/531ZnZviVO pic.twitter.com/k6joERwH9x — TV 2 Sporten (@2sporten) September 29, 2020

دالوت مطلوب في ميلان

حسب سكاي سبورت، فإن إيه سي ميلان سيسعى لضم دييجو دالوت الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

ميلان سيعرض الإعارة مع أحقية الشراء على مانشستر يونايتد الذي يرغب في الحصول على قدر من المال خلال الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي دفعه من قبل للتعاقد مع اللاعب.

الاتفاق مع ليون لضم باكيتا

أكدت مصادر جول أن البرازيلي لوكاس باكيتا في طريقه للانضمام لليون الفرنسي من إيه سي ميلان بعد اتفاق الطرفين.

التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق لاحتمالية انتقال اللاعب معارًا مع أحقية الشراء ولكن سكاي سبورت أكدت أن الانتقال سيتم بشكل نهائي.

ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة مع التفاصيل بخصوص الإعارة أو البيع.

أنييلي في ميلان

تواجد رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي في ميلان الإثنين الماضي مما أثار الشكوك حول صفقات محتملة بين يوفنتوس وقطبي ميلان مع طرح أسماء دوجلاس كوستا ودانييلي روجاني وفيديريكو بيرنارديسكي.

موقع "ميلان نيوز" كشف أن سبب تواجد أنييلي في ميلان هو أمور متعلقة بالدوري الإيطالي والنقاش بين الأندية الكبرى حول عوائد البث وكيفية الاستثمار في المستقبل.

ميلان لم يفقد الأمل في ضم باكايوكو

حسب ميلان نيوز، فإن إدارة الروسونيري لم تفقد الأمل في ضم تيموي باكايوكو من تشيلسي خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات ولكن الصفقة ما زالت معقدة بسبب مطالب البلوز.

ميلان سيحصل على اللاعب معارًا حال الاتفاق مع أحقية شراء يريدها تشيلسي مقابل 30 مليون يورو وهو ما تجده إدارة الروسونيري صعب القبول وسط ترقب من باريس سان جيرمان.

الكشف عن طبيعة إصابة ريبيتش

كشف نادي ميلان اليوم عن طبيعة إصابة لاعبه أنتي ريبيتش التي تعرض لها في الساعات الماضية، من خلال بيان رسمي أصدره النادي.

وأكد النادي أن الإصابة كانت خلع في الكوع، ولا توجد أي كسور ومن المفترض أن يخضع للعلاج لمدة عشرة أيام قبل أن يتم فحصه من جديد.

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تعثر مفاوضات المدافع

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي فيورنتينا يصعب من عملية رحيل مدافعه نيكولا ميلينكوفيتش لصفوف ميلان.

يأتي هذا في الوقت الذي يتمسك فيه سلتيك بمدافعه كريستوفر آيير، لذلك يفكر ميلان في الاتجاه لضم ويسلي فوفانا من سانت إيتيان أو ماتيا ناستاسيتش من شالكه.