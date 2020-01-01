أخبار ميلان اليوم | بديل إبراهيموفيتش والتضحية بالثنائي لأجل دوناروما

ما هو جديد الروسونيري هذا الصباح؟

بديل إبراهيموفيتش والتضحية بثنائي الفريق يتصدران أخبار ميلان صباح 27 إبريل 2020.

صفقة مفاجئة

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن إيه سي ميلان أعاد اهتمامه من جديد بضم لاعب بنفيكا فلورنتينو لويس.

ميلان كان قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب مع وجود رغبة من ابن الـ20 عامًا في الانتقال للروسونيري ولكن إدارة ناديه لن تقبل بأقل من 60 مليون يورو للموافقة على رحيله.

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بديل إبراهيموفيتش

اقتربت أيام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الانتهاء مع إيه سي ميلان وسط الحديث عن رغبته في العودة للسويد الموسم المقبل.

صحيفة توتو سبورت أكدت أن البولندي ميليك مهاجم نابولي يعد خيارًا مثالياً بالنسبة لإدارة ميلان مع انخفاض سعر اللاعب وعدم رغبته في التجديد وابتعاد يوفنتوس عن ضمه.

التضحية بالثنائي لأجل دوناروما

يقترب عقد الحارس جانلويجي دوناروما من الانتهاء وسيتوجب على ميلان بيعه الصيف المقبل حال عدم الوصول لاتفاق بشأن التجديد.

حسب توتو سبورت، فإن راتب دوناروما الكبير والمقدر بستة ملايين يورو لن يتمكن ميلان من دفعه إلا في حال بيع ثنائي الفريق باكيتا وكيسي.

باكيتا الذي يمتلك عرضين من باريس سان جيرمان وبنفيكا وكيسي الذي يرغب أكثر من نادٍ في البريميرليج في التعاقد معه سيكون بيعهما بمثابة حل الأزمة لراتب دوناروما ولتمويل سوق الانتقالات القادم مع صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي.

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الكشف عن أسباب فشل انتقال مودريتش

كشفت "ماركا" عن الأسباب الحقيقية وراء فشل انتقال لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، إلى ميلان، وأشارت إلى رحيل زفونمير بوبان من إدارة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن بوبان كان يملك اتفاقاً مع مواطنه للانضمام إلى الروسونيري، ولكن بعد رحيل الكرواتي من منصبه كسكرتير للنادي توقفت الصف