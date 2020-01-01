أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يتحدى كورونا ومالديني يعلق على احتمالية إلغاء الدوري

ما هو جديد الروسونيري هذا الصباح؟

تحدي إبراهيموفيتش لكورونا وتعليق مالديني على احتمالية إلغاء الدور يتصدران أخبار ميلان صباح 25 إبريل 2020.

إبراهيموفيتش يتحدى كورونا

إبراهيموفيتش: قد ألعب في الدوري السويدي ولن أعود لميلان الآن

إلغاء الدوري ضرر كبير

مالديني: إلغاء الدوري ضرر للأندية، ولست نادمًا على مسيرتي في ميلان

الكشف عن أسباب فشل انتقال مودريتش

كشفت "ماركا" عن الأسباب الحقيقية وراء فشل انتقال لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، إلى ميلان، وأشارت إلى رحيل زفونمير بوبان من إدارة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن بوبان كان يملك اتفاقاً مع مواطنه للانضمام إلى الروسونيري، ولكن بعد رحيل الكرواتي من منصبه كسكرتير للنادي توقفت الصفقة.

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عودة قريبة للدوري الإيطالي

بحسب كل وسائل الإعلام الإيطالية، فعودة الدوري الإيطالي ستكون خلال يونيو المقبل، وتحديداً في السادس من الشهر، وسيستمر حتى الثاني من أغسطس.

وذكرت التقارير أن الاتحاد الإيطالي يعول على بيان نظيره الاوروبي بخصوص أهمية إنهاء المسابقات المحلية، والسماح بامتدادها حتى أغسطس.