أخبار ميلان اليوم | الاتفاق مع رانجنيك بين الحقيقة والخيال مع خمس صفقات منتظرة

ما هو جديد الروسونيري؟

الاتفاق مع رالف رانجنيك بين الحقيقة والخيال وخمس صفقات منتظرة ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 7 يوليو 2020.

رانجنيك يُنهي اتفاقه مع ميلان

حسب سكاي سبورت ولاجازيتا ديلو سبورت، فإن ميلان أنهى اتفاقه مع رالف رانجنيك لتولي مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل خلفًا لستيفانو بيولي.

رانجنيك أيضًا سيناقش مع إدارة ميلان الدمج بين هذا الدور ودور المدير الرياضي والذي يشغله الآن باولو مالديني.

المزيد من الفرق

رانجنيك منزعج

أبدى رالف رانجنيك انزعاجه من أخبار اتفاقه مع إيه سي ميلان لتولي مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.

رانجنيك نفى لـ"سبورت 1" توقيعه لميلان ولكن الصحيفة أكدت في تقارير أخرى أنه سيتولى مهمة تدريب الروسونيري بدايةً من أغسطس.

5 صفقات بطلب من رانجنيك

حسب ميلان نيوز، فإن رالف رانجنيك طلب التعاقد مع خمسة لاعبين للروسونيري الموسم المقبل.

رانجنيك طالب إدارة ميلان بمدافع قوي ولاعبين في نصف الملعب ومهاجمين مع وجود الثنائي ملينكوفيتش وروبين كوش في الخيارات الدفاعية ولوكا يوفيتش وساردار أزمون في خط الهجوم.

ميلان يصارع برشلونة ويوفنتوس على لاعب الوسط الألماني

كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب الألماني صاحب الـ 18 عامًا لازار ساماردزيتش لاعب فريق هيرتا برلين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" والتي أكدت أن اللاعب يعد من أهداف برشلونة و يوفنتوس في الوقت نفسه.

أليجري يوضح متى يعود ميلان للمنافسة على البطولات.

ماسيمليانو أليجري المدير الفني الأسبق لميلان تحدث في تصريحات صحفية لصالح "ماركا" حول عودة الفريق للمنافسة من جديد.

وقال أليجري: "لسوء الحظ لا يزال هناك الكثير من الوقت أمام ميلان من أجل أن يعود للتنافس على البطولات من جديد، عليهم أن يتمتعوا بالكثير من الاستمرارية والقوة، والتغييرات المستمرة في الفريق كل عام لا تساعد على ذلك".

نجم فيورنتينا مطلوب في ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب نيكولا ميلنكوفيتش نجم فريق فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ناسيون" والتي أكدت أن الصفقة لن تتم بمبلغ مالي أقل من 35 مليون يورو.

رحيل صيفي جماعي

أوضحت "كورييري ديلا سيرا" أن سيمون كيير لن يتم التعاقد معه بشكل نهائي وتفعيل بند الشراء من إشبيلية مقابل 3.5 مليون يورو رغم تألقه.

وأضاف التقرير أن إيفان جازيديس، مدير النادي، اتخذ قراره بخصوص المدافع، والذي سيرحل رفقة زلاتان إبراهيموفيتش، لوكاس بيليا، وجياكومو بونافنتورا.

مفاوضات مع عدة وكلاء

ذكر "ميلان نيوز" أن مسؤولي الروسونيري سيعقدون سلسلة من الاجتماعات مع وكلاء مشهورين من أجل تجديد العقود وضم لاعبين جدد.

الاجتماع الأهم سيكون مع مينو رايولا من أجل تجديد عقد الحارس جيانلويجي دوناروما، والذي ينتهي في صيف 2021.

وسيكون هناك اجتماع آخر مع فالي رمضاني، وكيل لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، ونيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا، والذي أيضاً يتولى أعمال أنتي ريبيتش، لاعب الفريق.