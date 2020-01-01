أخبار ميلان اليوم | الإشادات تتوالى بعد سحق لاتسيو

ماهو جديد الروسونيري؟

أجواء ما بعد مباراة لاتسيو والانتصار الكبير بثلاثية في الدوري ضمن أهم أخبار ميلان اليوم، 5 يوليو 2020.

الصحافة تشيد بأداء ميلان

أجمعت الصحف جميعاً بالإشادة بالأداء الذي قدمه ميلان أمام لاتسيو وفوزه على الأخير بثلاثية نظيفة لحساب السيري آ بروما.

"لاجازيتا" ركزت على تألق زلاتان إبراهيموفيتش بعد عودته أساسياً، ووصفت "il messagero" ما حدث بأن ميلان سحق حلم لاتسيو.

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بيولي: التركيز على يوفنتوس

مدرب ميلان ستيفانو بيولي لم يخف سعادته بالعرض الكبير الذي قدمه فريقه في روما على حساب مضيفه لاتسيو، ولكن أكد أن التركيز تحول نحو يوفنتوس.

بيولي قال مع "DAZN" إنه فخور بأداء لاعبيه وتطورهم، والهدف الحالي هو تكرار الأمر مع يوفنتوس، والوصول لأعلى ترتيب ممكن بحلول نهاية الموسم.

تحركات لتأمين كيير

كشفت "ميلان نيوز" أن إدارة ميلان تملك حتى الخامس عشر من الشهر الجاري لشراء سيمون كيير من إشبيلية نهائياً بحسب الاتفاق بين الناديين.

كيير يلعب مُعاراً حتى نهاية الموسم الحالي ويحق لميلان ضمه نهائياً مقابل 3.5 مليون يورو، وتألقه الكبير منذ قدومه في يناير يعجل بإتمام الصفقة.

تشالهان أوغلو: الهدف الدوري الأوروبي

تحدث هاكان تشالهان أوغلو، لاعب الفريق، مع "DAZN" بعد المباراة وأشاد بالعرض الكبير الذي قدمه الفريق أمام لاتسيو.

وأكد التركي أن الهدف الأساسي هو العودة للمشاركة في أوروبا واللعب بالدوري الأوروبي للموسم المقبل والفوز الثمين يقربه خطوة من ذلك.