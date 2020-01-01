أخبار ميلان اليوم | اكتمال صفوف الفريق ومستقبل مالديني في خطر

ما هو جديد الديافولو؟

قرار إدارة ميلان بتخفيض ميزانية سوق الانتقالات، والأنباء المتضاربة بشأن مستقبل مالديني وموقف رالف رانجنيك من تدريب النادي ضمن أبرز وأهم أخبار ميلان اليوم، 16 مايو 2020.

ثلاثي وسط ملعب في مقدمة صفقات الصيف

بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت" فالنادي قد اختار ثلاثة لاعبين في وسط الملعب من أجل ضمهم لصفوفه في الصيف المقبل.

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الأول هو دومينيك سوبوسلاي نجم لايبزيج والثاني كان سامويلي ريتشي لاعب إمبولي بالإضافة لتيون كووبميينيرز لاعب إي زد آلكمار الهولندي.

تخفيض ميزانية الانتقالات

بحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فميزانية الانتقالات الخاصة بميلان في الصيف المقبل تم تخفيضها بسبب أزمة فيروس كورونا.

النادي قرر تخفيض الميزانية لـ 75 مليون يورو، بعدما كان قد رصد 100 مليون قبل ظهور الفيروس المميت، لكن النادي قرر تخصيص نصف الأموال التي ستأتي من بيع نجومه للانتقالات للتقليل من تأثير التخفيض.

استمرار الأمل في تولي رانجنيك تدريب ميلان

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن إدارة ميلان تتناقش في الوقت الحالي مع رالف رانجنيك حول اسم المدير الفني القادم للنادي.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فأمل تولي رانجنيك للتدريب بجوار دوره الإداري لا يزال قائمًا وقد يتم طرح هذا السيناريو من جديد حال فشلت الإدارة في إقناع يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الحالي.

اكتمال صفوف ميلان

وصل اليوم اللاعب الإيفواري فرانك كيسي لمدينة ميلانو استعدادًا للانضمام لتدريبات الفريق في الأيام المقبلة بعد خضوعه لـ 14 يومًا من عزل صحي.

وبحسب ما أوضح موقع "ميلان نيوز" فميلان مستعد لإعادة التدريبات الجماعية في أسرع وقت ممكن حال سمحت السلطات بذلك في الأيام المقبلة.

ثمانية مساعدين لرانجنيك ومستقبل مالديني مهدد

كشفت تقارير صحفية اليوم أن رالف رانجنيك المرشح للانضمام لميلان في الفترة المقبلة كمدير رياضي أو فني قد طلب ضم ثمانية مساعدين له في مراكز عديدة.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فبقاء المدير الرياضي الحالي باولو مالديني بعد تلك الطلبات أصبح محل شك، هو وفريدريك ماسارا.