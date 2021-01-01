أخبار ميلان اليوم | اقتراب نجم مارسيليا ومدافع جديد في الطريق

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محاولات ضم فلوريان توفان ومفاوضات مع مدافع من البوندسليجا ضمن أخبار ميلان اليوم، 5 فبراير 2021.

توفان يقترب من ميلان

أوضحت "توتوسبورت" أن عملية المفاوضات لضم فلوريان توفان، لاعب مارسيليا، تدور بشكل طيب.

اللاعب عقده ينتهي في يونيو المقبل ويحق له التفاوض حالياً مع أي فريق، وأشار التقرير إلى ترحيبه بتخفيض مطالبه المادية.

ميلان يطارد نديكا

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان هو أحد الأندية المهتمة بخدمات مدافع آينتراخت فرانكفورت إيفان نديكا.

اللاعب يحظى باهتمام إنتر وآرسنال أيضاًُ، بالإضافة لساوثامبتون وتوتنهام، وأن اهتمام ميلان مربوط باستمرار فيكايو توموري بعد نهاية إعارته يونيو المقبل.

الكشف عن أسباب استبعاد هاوجي الأوروبي

كشف الصحفي المقرب من ميلان كارلو بيليجاتي عن الأسباب وراء استبعاد ينس بيتر هاوجي من قائمة الفريق للدوري الأوروبي.

وقال بيليجاتي إن المفاضلة كانت بين النرويجي الشاب وسواليهو ميتي، وأن تراجع مستوى هاوجي مؤخراً أدى لتفضيل صفقة يناير عليه.

تشالهان أوغلو يتمسك بمطالبه المادية

أوضحت "كورسيرا" أن هاكان تشالهان أوغلو متمسك بمطالبه المادية من أجل تمديد عقده مع الفريق.

الدولي التركي يريد راتباً مثل كبار لاعبي الفريق ويرفض عرض ميلان البالغ أربعة مليون يورو موسمياً.