أخبار ميلان اليوم | اعتزال إبراهيموفيتش وتفاؤل كيير

ما هو جديد الروسونيري؟

تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش وموقف سيمون كيير من الإصابة ضمن أخبار ميلان اليوم، 5 ديسمبر 2020.

أليجري يشيد بالنجوم الذين دربهم في ميلان

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الكشف عن موعد عودة كيير

كشفت "توتوسبورت" عن أن سيمون كيير قد يغيب عن لقاءات الأسبوع المقبل ما بين المحلي والأوروبي بسبب الإصابة العضلية أمام سيلتيك الخميس.

وذكرت الجريدة في تقريرها أن كيير لن يلعب على الأرجح أمام سامبدوريا، سبارتا براج، وبارما، ولكن قد يعود أمام جنوى بالسادس عشر من ديسمبر.

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بونيرا: بيولي وثق في والمجموعة

كشف دانييلي بونيرا مع راديو "105" عن كيف تعامل مدرب الفريق ستيفانو بيولي مع غيابه بسبب فيروس كورونا في الأسابيع الماضية.

بونيرا أكد أنه كان على اتصال دائم مع بيولي الذي أكد له على ثقته في قدراته على قيادة الفريق، وكشف عن المكالمة التي جمعت الفريق مع المدرب الغائب قبل لقاء فيورنتينا والتي أشار فيها إلى فخره بتدريب تلك المجموعة.

إبراهيموفيتش: تراجعت عن الاعتزال

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رقم خاص لدياز مع ميلان

بلغ براهيم دياز هدفه الرابع هذا الموسم مساء الخميس في لقاء سيلتيك أمام ميلان، المحصلة التي لم يحققها طوال مشواره.

وسجل دياز هدفين مع مانشستر سيتي، وبعدها هدفين أيضاً مع ريال مدريد، نفس الرقم الذي حققه مع ميلان منذ انطلاق الموسم الجاري.

مارسيليا يهاجم مالديني وميلان

هاجم بابلو لونجوريا، المدير الرياضي لمارسيليا، مع "تيليفوت" باولو مالديني بسبب تصريحاته السابق عن اهتمام فريقه بضم فلوريان توفان بسبب قرب انتهاء عقده.

لونجوريا وصف تصريحات مالديني بأنها تفتقر للاحترام اتجاه ناديه، وأن الأخير يعمل من أجل محاولة إقناع توفان بتمديد عقده.