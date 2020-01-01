أخبار ميلان اليوم | استبعاد فكرة جوميز ومطاردة لاعب ليون

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استبعاد التعاقد مع أليخاندرو جوميز من أتالانتا والاهتمام بلاعب ليون الشاب ضمن أخبار ميلان اليوم، 25 ديسمبر 2020.

هاكان على وشك التجديد لميلان

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو أصبح قريبًا للغاية من التجديد لصالح ميلان خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "تودو فيشاتشيتس" والذي أكد أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون تجديد تعاقد اللاعب سيكون خلال أسابيع.

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أليسيو رومانيولي يريد التساوي بالكبار!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب أليسيو رومانيولي نجم ميلان يسعى للاستمرار رفقة الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن اللاعب يريد رفع راتبه ليكون ضمن قائمة الأعلى في الفريق، وقررت الإدارة تأجيل التفاوض حتى حسم موقف دوناروما وهاكان.

مالديني يستبعد فرضية ضم جوميز

استبعد باولو مالديني في تصريحات مع "DAZN" فكرة التعاقد مع نجم أتالانتا أليخاندرو "بابو" جوميز في يناير.

وقال مالديني: "جوميز لاعب في أتالانتا ونحن في وضع جيد بهذا المركز، لو كان هناك مركز لا يحتاج لتدعيم فهو هذا، لا نحتاج للدعم فيه".

وأضاف: "بالنسبة للاعب تلك لحظة حساسة وأعرف أنه ليس متاحاً في الميركاتو من طرف أتالانتا ولذا الحديث عنه سيكون سيئاً".

اهتمام بلاعب ليون

"كالتشيو ميركاتو" ذكر أن ميلان يريد التعاقد مع سينالي ديوماندي، مدافع ليون الشاب، ويضعه ضمن الأسماء المرشحة.

وتضم القائمة أوزان كاباك من شالكه، ومحمد سيماكان، لاعب ستراسبورج، في ظل بحث الروسونيري عن قلب دفاع إضافي.

باكيتا: تعلمت الكثير في ميلان

تحدث لوكاس باكيتا، لاعب ليون، عن تجربته في ميلان في تصريحات نقلها "ميلان نيوز" وقال إنه تعلم الكثير هناك ولكن الأجواء في ليون أفضل ومختلفة.

وأضاف أنه في ليون يشعر أنه يتم تقديره وأن المدرب طلب منه أن يفعل فقط ما يجيده، مؤكداً على سعادته وتفاهمه مع حسام عوار.

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زانيتي: إنتر وميلان سيعودان كبيران

نائب رئيس النيراتزوري تحدث مع موقع "Piantemilan.it" الخاص بالروسونيري عن علاقته مع الطرف الآخر من ميلانو وأفضل ذكرياته.

زانيتي تنبأ بأن ميلان وإنتر سيعودان للقمة من جديد، واختار ديربي 2009 الذي فاز به إنتر 4-0 كأفضل ذكرى، وقال إن ميلان مع شيفشينكو، مالديني، سيدورف، وكاكا كان الأصعب في اللعب ضده.