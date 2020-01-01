أخبار ميلان اليوم | اتفاق تام مع رانجنيك وثنائي شاب في الطريق

ما هو جديد الروسونيري؟

اقتراب الألماني رالف رانجنيك من مقعد المدير الفني، والمفاوضات مع لاعبين شابين في فرنسا ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 14 مايو 2020.

رانجينك يتم اتفاقه مع ميلان بشرط

ذكرت "توتوسبورت" أن الاتفاق بين إيفان جازيديس، مدير النادي، والألماني رالف رانجنيك من أجل تولي دور المدرب ومدير القطاع الفني قم تم بالفعل.

وكشفت الصحيفة أن مكالفة هاتفية جمعت الثنائي الأيام الماضية، إذ طلب جازيديس من رانجينك تغيير طريقة حديثه مع الصحافة والتحلي بشخصية أكثر تواضعاً.

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وأثارت تصريحات الألماني حول رغبته في الصلاحيات كافة بالنادي الإيطالي غضباً وسط الجماهير، وحتى من قبل باولو مالديني، عضو مجلس الإدارة.

ميلان يطارد مدافع باريس سان جيرمان

أوضحت "ليكيب" أن ميلان يطارد تانجوي كواسيه، مدافع باريس سان جيرمان الشاب، والذي حاول رانجينك ضمه في الماضي وقت أن كان في لايبزج.

الجريدة أكدت أن الفرنسي الذي من مواليد 2000 لم يوقع على عقد مع النادي الفرنسي، وبالتالي يعد فرصة مثالية لنظيره الإيطالي لضمه مجاناً.

الروسونيري يتابع موهبة ليون

أيضاً بحسب "ليكيب"، فميلان مهتم بخدمات بيير كالولو، الظهير الأيمن الشاب لأوليمبيك ليون، ويراه مناسباً لخطته لتدعيم صفوفه بلاعبين صغار السن.

الصحيفة أفادت بأن ليون تقدم بعرض لتمديد عقد لاعبه الشاب، خصوصاً وأن بايرن ميونخ، إشبيلية، بالإضافة لميلان أبدوا اهتماماً بضمه.

خطة إليوت من أجل الروسونيري

تحدثت "لاجازيتا" أن مجموعة "إليوت" الاستثمارية المالكة حالياً لميلان لا تفكر في بيع النادي بالوقت الراهن، وتريد المضي قدماً في مشروع يعيده للواجهة.

التقرير ذكر أن المجموعة تريد إعادة الفريق على قدميه أولاً ورفع قيمته من جديد قبل التفكير في بيعه لأحد رجال الأعمال، وذلك لضمان تحقيق مكسب مادي.

باريس سان جيرمان يستمر في مطاردة تيو

"ليكيب" أوضحت أن باريس سان جيرمان مستمر في مطاردة تيو هيرنانديز، وسط انفتاح من قبل ميلان لبيع نجمه الشاب، ولكن ليس الصيف القادم.

الصحيفة أوضحت أن ميلان سيطلب 50 مليون يورو على الأقل لبيع الظهير الفرنسي الإسباني، ولكن في الصيف بعد القادم، وذلك في ظل كونه أحد أبرز لاعبي الفريق.