أخبار ميلان اليوم | إصابة ريبيتش وبديل إبراهيموفيتش

إصابة أنتي ريبيتش والبحث عن بديل لزلاتان إبراهيموفيتش ضمن أخبار ميلان اليوم، 20 ديسمبر 2020.

تعرض أنتي ريبيتش للإصابة على مستوى القدم كما أوضح المدير الفني ستيفانو بيولي بمؤتمر لقاء ساسوولو.

وسيغيب ريبيتش عن المباراة المقررة مساء اليوم الأحد، وتم استدعاء السويدي الشاب إيميل روباك بدلاً منه، في ظهوره الأول مع الفريق.

وينتظر أن يلعب رافائيل لياو كرأس حربة، مع مشاركة براهيم دياز في مركز الجناح لتعويض الغيابات بالخط الأمامي.

رفعت جماهير ميلان لافتة بمقر تدريبات الفريق "ميلانيلو" لمساندته بعد تراجع النتائج وتراكم الإصابات.

وقالت لافتة الأولتراس: "نحن نساندكم دوماً، هيا يا شباب".

