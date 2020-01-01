أخبار ميلان اليوم | إصابة ريبيتش وبديل إبراهيموفيتش

ما هو جديد الروسونيري؟

إصابة أنتي ريبيتش والبحث عن بديل لزلاتان إبراهيموفيتش ضمن أخبار ميلان اليوم، 20 ديسمبر 2020.

بيولي يكشف موقف إبراهيموفيتش

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ميلان يفقد أيضاً ريبيتش

تعرض أنتي ريبيتش للإصابة على مستوى القدم كما أوضح المدير الفني ستيفانو بيولي بمؤتمر لقاء ساسوولو.

وسيغيب ريبيتش عن المباراة المقررة مساء اليوم الأحد، وتم استدعاء السويدي الشاب إيميل روباك بدلاً منه، في ظهوره الأول مع الفريق.

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وينتظر أن يلعب رافائيل لياو كرأس حربة، مع مشاركة براهيم دياز في مركز الجناح لتعويض الغيابات بالخط الأمامي.

الكورفا تساند الفريق

رفعت جماهير ميلان لافتة بمقر تدريبات الفريق "ميلانيلو" لمساندته بعد تراجع النتائج وتراكم الإصابات.

وقالت لافتة الأولتراس: "نحن نساندكم دوماً، هيا يا شباب".

😍 Curva Sud's banner for the players at Milanello today:



"We are always with you, forza ragazzi"



🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/vDJI0I5tju — SempreMilan (@SempreMilanCom) December 19, 2020

ميلان يتجه نحو يورينتي

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان حدد فيرناندو يورينتي كهدف رئيسي لتدعيم الهجوم في يناير بعد إصابة إبراهيموفيتش.

ولا يشارك الإسباني مع نابولي هذا الموسم في ظل تفضيل جينارو جاتوزو أندريا بيتانيا كرأس حربة، وارتبط بعدة أندية إسبانية وسامبدوريا.

صعوبة ضم جيرو

أوضح "فابريزيو رومانو" أن فكرة رحيل أوليفييه جيرو عن تشيلسي في يناير تبدو مستبعدة بسبب تمسك النادي بخدماته حتى نهاية الموسم.

وارتبط المهاجم الفرنسي بميلان في الأيام الماضية، ولكن عودته أساسياً مع البلوز غيرت من مخططات رحيله بحسب التقارير.