أخبار ميلان اليوم | إصابة إبراهيموفيتش والبدائل لتعويضه

ما هو جديد الروسونيري؟

إصابة زلاتان إبراهيموفيتش والأسماء المطروحة لتعويضه ضمن أخبار ميلان اليوم، 19 ديسمبر 2020.

تحديد موعد لقاءات كوبا إيطاليا

يلعب ميلان مباراته في دور الستة عشر من كأس إيطاليا مع تورينو الثلاثاء 12 يناير المقبل.

وأُجريت القرعة وتم الكشف عن المواعيد من قبل الاتحاد الإيطالي الجمعة، إذ يستضيف ميلان تورينو في الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي.

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إصابة جديدة لإبرا

تعرض زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة جديد على مستوى الكاحل الأيسر ستغيبه عن الفريق حتى نهاية العام.

وقالت "توتوسبورت" إن غياب إبرا قد يمتد حتى الأسابيع الأولى من يناير، ويُصبح لحاقه بمباراة يوفنتوس في السادس منه صعبة المنال. المزيد هنا.

قائمة من البدائل المحتملة لتعويض إبراهيموفيتش

وضعت "توتوسبورت" قائمة من الأسماء التي قد تعوض زلاتان إبراهيموفيتش في صفوف ميلان، سواء على المدى القريب أو البعيد.

وضمت القائمة ماريو ماندجوكيتش الذي لا يرتبط بأي نادي، وأوليفييه جيرو، نجم تشيلسي، وأيضاً لاعب سيلتيك إدوادرد.

وشهدت أيضاً حضور لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، المرتبط بميلان منذ الصيف الماضي، وكذلك جيانلوكا سكاماكا من جنوى، والثنائي الهولندي دونيل مالين وماريون بودو.