أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يوافق على التجديد وتشيلسي يعقد المفاوضات

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ18 من أغسطس 2020.

تجديد عقد إبراهيموفيتش ورفض التفريط في أندريا كونتي، بالإضافة لعرض الحصول على دييجو كوستا ومويس كين ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الثلاثاء الموافق الـ18 من أغسطس 2020.

إبراهيموفيتش يوافق على تجديد عقده

بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان قد وافق على تجديد تعاقده مع الفريق.

الموافقة جاءت بعد الاتفاق على راتب سنوي يبلغ ستة ملايين يورو، حيث كان يطلب اللاعب في البداية سبعة ملايين ونصف بينما عرض ميلان الأولي كان خمسة ملايين.

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رفض طلب تورينو

رفض نادي ميلان فكرة التخلي على لاعبه أندريا كونتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لصالح نظيره تورينو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي أبلغ وكيل اللاعب بثقتهم فيه.

كوستا معروض على ميلان

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الإسباني دييجو كوستا هداف أتلتيكو مدريد معروض على نظيره ميلان في الأيام الحالية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميدياسيت"، والتي أكدت أن جورج مينديش وكيل اللاعب هو من عرضه على ميلان.

تشيلسي يعقد صفقة باكايوكو

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي تشيلسي قام بتعقيد موقف اللاعب تيموي باكايوكو الذي كان لموناكو في الموسم الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، حيث أكدت أن تشيلسي يرفض مبدأ الإعارة إلا إذا تضمن بند يجبر ميلان على الشراء النهائي.

مينو رايولا يعرض لاعب إيفرتون على ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا قد قام بعرض لاعبه مويس كين على نادي ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن رايولا يريد منح اللاعب فرصة في ميلان، وسوف يجتمع مع الإدارة من أجل عقد إبراهيموفيتش قريبًا وسيناقش موقف كين.