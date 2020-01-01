أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يختار رقمه الجديد وتونالي يقترب

ما هو جديد الديافولو؟

إعلان زلاتان إبراهيموفيتش عن رقمه الجديد، واقتراب ساندرو تونالي ضمن أخبار ميلان اليوم، 28 أغسطس 2020.

إبراهيموفيتش يختار رقمه الجديد

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش عبر حسابه الشخصي على تويتر عن الرقم الجديد الذي سيرتديه رفقة ميلان الموسم المقبل.

ورغم عدم الإعلان رسمياً عن التجديد، ولكن السويدي نشر صورة له بالرقم 11 وقال: "كما قلت، أنا فقط أقوم بالإحماء، ميلان".

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Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020

تونالي يقترب من ميلان

ذكرت "كورييري ديلا سيرا" أن ميلان تقدم بعرض رسمي لضم ساندرو تونالي من بريشيا على شكل إعارة مقابل 10 ملايين يورو وشراء مقابل 25 مليون إضافية.

وأضاف التقرير أن وكيل اللاعب بيبي بوتزو أصبح منفتحاً على التفاوض مع ميلان بعد توقف مفاوضات إنتر في الأسابيع الماضية.

صفقة تبادلية محتملة مع فيورنتينا

ذكرت "توتوسبورت" أن هناك احتمالية لإجراء صفقة تبادلية مع فيورنتينا لتدعيم الدفاع بعد التراجع عن ضم نيكولا ميلينكوفيتش من نفس الفريق.

سعر ميلينكوفيتش المرتفع جعل ميلان يتجه لزميله وقائده خيرمان بيتزيلا، وقد يعرض ليو دوارتي بالمقابل، وإن أكدت صعوبة إجراء التبادل.

لقاء ودي مع جالياني وبيرلسكوني

أعلن مونزا الذي تعود ملكيته إلى الثنائي سيلفيو بيرلسكوني، مالك ميلان السابق، وأدريانو جالياني، رئيس الروسونيري الأسبق، عن تنظيم لقاء ودي مع ميلان.

وسيقام اللقاء بين ميلان وفريق الدرجة الثانية في الخامس من سبتمبر على ملعب "سان سيرو" بميلانو.