أخبار ميلان اليوم | صدمة رايولا ومفاوضات مكثفة مع ريال مدريد

ما هو جديد الروسونيري؟

تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش والمفاوضات مع ريال مدريد بخصوص براهيم دياز ضمن أخبار ميلان اليوم، 27 أغسطس 2020.

ميلان يحاول مجدداً بخصوص تونالي

أكد "جيانلوكا دي مارزيو" أن ميلان حاول مجدداً قطع الطريق على إنتر والتعاقد مع موهبة بريشيا ساندرو تونالي.

المفاوضات بين إنتر واللاعب متوقفة رغم التوصل لاتفاق شخصي بين الطرفين بحسب التقارير، الوضع الذي يحاول ميلان استغلاله.

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ويعرض ميلان استعارة اللاعب وأحقية أو إلزامية الشراء مقابل قرابة 30 مليون يورو، العرض الذي لا يلقى قبولاً من رئيس بريشيا ماسيمليانو سيلينو.

رايولا يصدم ميلان

خرج مينو رايولا عبر "تويتر" ليصدم ميلان بخصوص تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش رغم التقارير التي ذكرت أن المفاوضات كُللت بالنجاح.

رايولا نشر "أخبار كاذبة" وأرفق معها التقارير التي تتحدث عن إتمام عملية تمديد عقد السويدي مع الروسونيري.

"لاجازيتا" أوضحت أن رايولا يقصد عملية التوقيع النهائي، والتي ستحدث مع عودة السويدي إلى ميلانو مطلع الأسبوع، ولكن شددت على انتهاء المفاوضات ونجاحها.

بعد إبرا، الدور على رومانيولي ودوناروما

"لاجازيتا" أفادت بأن رغم تغريدة رايولا، ولكن الأمور بخير بين الوكيل الشهير وميلان، وأن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات بين الطرفين.

الاجتماعات المقبلة ستكون لمناقشة مصير الثنائي جيانلويجي دوناروما الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، وأليسيو رومانيولي الذي ينتهي عقده في 2022.

مفاوضات مكثفة مع ريال مدريد بخصوص دياز

أوضحت "آس" و"ماركا" و"سكاي" أن المفاوضات في مراحل متقدمة بين ميلان وريال مدريد بخصوص التعاقد مع لاعب الأخير براهيم دياز.

النادي الإيطالي توصل لاتفاق شخصي مع دياز، بانتظار حسم الأمور مع ريال مدريد الذي يريد انتقالاً نهائياً، بينما يعرض الروسونيري صيغة الإعارة.

تيو خارج قائمة فرنسا

أعلن ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، قائمة المنتخب التي ستلعب في دوري الأمم الأوروبي لقاءين الفترة المقبلة، والتي شهدت غياب نجم ميلان تيو هيرنانديز.

وتوقع الكثيرون أن يتم توجيه الدعوة للظهير الأيسر بعد تألقه الموسم الماضي، ولكن تم استدعاء أخيه لوكاس، وفيرلان ميندي، لاعب ريال مدريد.

اسم جديد لدعم الجبهة اليمنى

ذكرت "لاجازيتا" أن مدافع إنديبيندينتي فابريسيو بوستوس هو أحدث الأسماء المرشحة لدعم يمين دفاع الروسونيري.

الفريق ارتبط بسيرج أورييه، لاعب توتنهام، ولكن لم يحدث تطورات في الصفقة بالأيام الماضية، ليبدأ الحديث عن مرشحين جدد.