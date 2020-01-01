أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش يختار الفريق الجديد ويوفنتوس يهدد الموسم

ما هو جديد الديافولو؟

بحث زلاتان إبراهيموفيتش عن نادي جديد، وقرار تيو هيرنانديز الاستمرار مع الفريق ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 12 يونيو 2020.

إبراهيموفيتش يودع ميلان

ذكرت "توتوسبورت" أن زلاتان إبراهيموفيتش سيترك ميلان بعد نهاية الموسم الكروي الحالي، وأنه يفاضل بين مجموعة من الأندية لتكون فريقه الجديد.

وأضافت الجريدة أن مونزا، نابولي، وبولونيا أبدوا اهتماماً في إيطاليا لضم السويدي، بينما يبقى خيار هاماربي الذي يدخل في ملكيته حلاً أيضاً.

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"لا ريبوبليكا" بالمقابل أكدت أن رغم الخلاف مع مدير النادي إيفان جازيديس، ولكن إبراهيموفيتش سيمدد تعاقده المنتهي في 30 يونيو حتى نهاية الموسم الجاري.

ميلان يجد بديل دوناروما

تحدثت "لا ريبوبليكا" عن دخول ماتيا بيرين، حارس جنوى، دائرة الترشيحات ليكون معوضاً لجيانلويجي دوناروما حال رفض الأخير تمديد تعاقده وتم بيعه.

ملكية بيرين تعود إلى يوفنتوس، ولكنه عاد لناديه القديم جنوى لإعادة إحياء مشواره بعد معاناته مع الإصابات والخروج من الحسابات في تورينو.

تيو يقرر الاستمرار

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن تيو هيرنانديز قرر رفض عرض باريس سان جيرمان والاستمرار مع ميلان الموسم المقبل.

التقارير في فرنسا أفادت بأن بي إس جي على استعداد لدفع قرابة 50 مليون يورو لضم الظهير الأيسر الفرنسي، ولكنه يشعر بالراحة في ناديه الحالي.

ميلان يلعب الموسم أمام يوفنتوس

"كورييري" استعرضت مدى أهمية مباراة الليلة أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس، والأمور التي يضعها الفريق على المحك.

الصحيفة أوضحت أن فرصة تحقيق بطولة، بالإضافة إلى ضمان التأهل الأوروبي تُلعب الليلة، بالإضافة لفرصة تحقيق مكاسب مادية من العبور للنهائي وضمان مقعد الدوري الأوروبي.

موهبة آرسنال يرفض الروسونيري

علم "جول" أن موهبة آرسنال تايريس جون قد رفض عرضاً من ميلان للانضمام إلى صفوفه الصيف الماضي، وقرر البقاء في لندن.

اللاعب الإنجليزي الشاب فضل تمديد تعاقده مع المدفعجية والاستمرار في إنجلترا عن خوض تجربة الاحتراف في إيطاليا رغم مساعي ميلان الحثيثة.