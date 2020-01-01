أخبار ميلان اليوم | تفاؤل بخصوص إبراهيموفيتش وبيولي يضع خطة يوفنتوس

ما هو جديد الروسونيري؟

الحديث حول إصابة زلاتان إبراهيموفيتش، واستعدادات ستيفانو بيولي من أجل مباراة يوفنتوس المقبلة في كأس إيطاليا ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 6 يونيو 2020.

تفاؤل بخصوص إصابة إبراهيموفيتش

أوضحت "لاجازيتا" أن حالة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تحسن مستمر، وأن التخوف من خطورة الإصابة لم يكن في محله بالأيام الماضية.

وذكر التقرير أن اللاعب قد يكون جاهزاً حتى للمباراة الأولى بالدوري الإيطالي بعد قرابة أسبوعين من الآن، إذ أن غيابه عن لقاء يوفنتوس في الكأس سيكون بداعي الإيقاف من الأساس.

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وأضاف التقرير أن اللاعب لن يرحل مجدداً إلى السويد في الأيام المقبلة، وسيستكمل البرنامج العلاجي الخاص به في ميلانيلو مع أطباء الروسونيري.

كواسي يرفض ميلان

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية وإيطالية أن تانجوي كواسي، مدافع باريس سان جيرمان الشاب، قد يرفض عرضي ميلان ولايبزيج ويختار الاستمرار مع ناديه.

وأشارت التقارير إلى عرض بي إس جي التمديد على اللاعب الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الحالي، مما جعله يتراجع عن فرضية الانضمام إلى ميلان.

جاتوزو يطلب لاعبه السابق

أفادت تقارير إيطالية أن جينارو جاتوزو، مدرب نابولي، يسعى للتعاقد مع فرانك كيسي، ولكن ميلان سيطلب في المقابل أحد لاعبي الأتزوري لعقد صفقة تبادلية.

وطرحت الصحافة عدداً من الأسماء في نابولي مثل أليكس ميريت، فوزي غلام، وبالأخص أركاديوش ميليك، ضمن اللاعبين الذين قد يطلبهم ميلان في المقابل.

بيولي يضع خطة يوفنتوس

أكدت "لاجازيتا" أن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، حتى الآن لم يستقر على الخطة التي سيستخدمها أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا نهاية الأسبوع.

ويشكل الخط الأمامي الحيرة الأكبر لبيولي في ظل غياب زلاتان إبراهيموفيتش للإيقاف، وتشير التقارير إلى تفكيره في ثنائية رافائيل لياو بجوار الكرواتي أنتي ريبيتش.