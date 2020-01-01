أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش القائد وبيولي ينعي مارادونا

ما هو جديد ميلان؟

أجواء الانتصار على سيلتيك برباعية مقابل هدفين لحساب الدوري الأوروبي تسيطر على أخبار ميلان اليوم، 4 ديسمبر 2020.

الصحافة تحتفي برباعية ميلان والعبور الأوروبي

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بيولي: مارادونا لم يمت

استغل مدرب ميلان ستيفانو بيولي عودته مرة أخرى للحديث بعد التعافي من فيروس كورونا وقدم تعازيه في وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

وقال بيولي عبر "سكاي": "لعبت ضده ولكن لم أحظ بفرصة مراقبته، كنت أراقب كاريكا وجيوردانو، عبقري وأسطورة ولن يموت أبداً لأنه سيبقى في قلوبنا".

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وعن المباراة: "الغياب لأسبوعين كان وكأنه عمر بأكمله، الشباب كان يختبرني ربما بعد هذا الغياب، كنا في حالة جيدة اليوم، نحن فريق شاب وتأخرنا بهدفين ودون كيير ولكن قلبنا النتيجة، هذا فريق".

وواصل: "نتمنى عودة إبرا قريباً، لا أعتقد الأحد المقبل لأن مشكلته عضلية، يجب الانتظار، كيير يعاني من مشكلة عضلية أيضاً، لا نعرف بعد مدة غيابه، الطقس لا يساعد".

وأضاف المدرب: "يوفي، إنتر، ونابولي يتفوقون علينا في سباق السكوديتو، يملكون شيئاً أفضل مننا، الميركاتو؟ الحديث بعد يعد مبكراً عنه".

إبراهيموفيتش: ميلان سيلعب دوري الأبطال

تحدث زلاتان إبراهيموفيتش مع "سكاي" عن أهمية الاستمرارية في تقديم العروض الجيدة: "يجب أن نستمر في الأداء الجيد، وهنا يأتي دوري".

وأضاف: "لا يكفي الرضا عن الذات، يجب الاستمرار، يجب التفكير في القادم وليس الذي فات، أنا هنا منذ ثمانية أشهر وأظن أننا سنذهب لدوري الأبطال".

رومانيولي يتوجه بالشكر للجميع بعد مباراته المائتين

شكر أليسيو رومانيولي، قائد ميلان، كل من ساعده في مشواره بعد بلوغه المباراة 200 بقميص ميلان في الفوز على سيلتيك.

وقال رومانيولي مع "سكاي" إن روما ساعده في النمو، وخصوصاً مدربه السابق زيدنيك زيمان، ولم ينس جينارو جاتوزو الذي نسب له الفضل في بداية ميلان مشوار العودة، وكذلك سابقه فيتشينزو مونتيلا، ومدربه في سامبدوريا سينيسا ميهايلوفيتش.

القائد قال إن المسؤولية كبيرة بحمل الشارة بعمر 23 عاماً، وأنه يسعى ليكون الأفضل في مركزه، مشيراً إلى أليساندرو نيستا الذي يعتبره قدوته والذي رحب بارتدائه رقمه 13 مع ميلان.

بن ناصر: أشعر بالألم قليلاً ولكن ونملك عقلية الأبطال

أشاد إسماعيل بن ناصر مع "سكاي" بالدور الذي يلعب زلاتان إبراهيموفيتش والمدرب ستيفانو بيولي في جلب الخبرة والعقلية لفريق ميلان الحالي.

الدولي الجزائري كشف أنه بعد يعاني مع بعض الآلام في عضلات الساق ولكن آشعته لم تظهر أي إصابة خطيرة، مؤكداً أن الفريق بحاجة لتلك الروح من الجميع للاستمرار في الانتصارات.