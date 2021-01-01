أخبار ميلان اليوم | إبراهيموفيتش الدولي وعودة كيير

ما هو جديد الروسونيري؟

تراجع زلاتان إبراهيموفيتش عن الاعتزال وخطط لقاء بينيفينتو ضمن أخبار ميلان اليوم، 2 يناير 2021.

إبراهيموفيتش يشارك في أمم أوروبا

كشفت "لاجازيتا" أن زلاتان إبراهيموفيتش قد اتخذ قراره بالتراجع عن الاعتزال الدولي واللعب بأمم أوروبا المقبلة.

ويأتي قرار إبرا بعد اجتماعه في الأسابيع الماضية مع مدرب المنتخب السويدي ياني أنديرسون ومناقشة العودة من جديد. المزيد هنا.

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كيير جاهز لموقعة بينيفينتو

"لاجازيتا" أوضحت أن سيمون كيير أصبح جاهزاً للمشاركة من جديد بعد تعافيه من الإصابة وقد يبدأ أمام بينيفينتو.

الدنماركي سيشترك ومعه أيضاً في الأغلب براهيم دياز لتعويض أليكسيس ساليماكيرز في التشكيل الأساسي بمباراة الأحد لحساب الدوري.

اهتمام بمدافع تورينو

ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان أصبح مهتماً بتوماس نكولو، مدافع تورينو، في ظل الصعوبات لضم الأهداف الرئيسية.

ويحاول ميلان مع أوزان كاباك من شالكه ومحمد سيماكان من ستراسبورج ولكن المطالب المادية المرتفعة جعلته يفكر في الكاميروني لاعب تورينو.

اهتمام بلاعب آخر من تورينو

ليس نكولو فقط، ولكن بحسب "توتوسبورت" فميلان يريد أيضاً سواليهو ميتي، متوسط ميدان تورينو.

ميلان قد يعرض رادي كرونيتش في صفقة تبادلية في ظل إعجاب التورو ومدربه ماركو جيامباولو بلاعب خط الوسط البوسني.