أخبار الانتقالات: مولر إلى مانشستر يونايتد وبرشلونة يسعى لتدعيم دفاعاته في يناير

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

اقترب شهر يناير، وازدادت معه العديد والعديد من الشائعات عن سوق الانتقالات والصفقات، فكل نادٍ سواء داخل أو خارج أوروبا لديه هدف واحد ألا وهو تدعيم صفوفه بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق الألقاب ولا شيء سواها.

أندية مثل مانشستر يونايتد وميلان وغيرهم، قد يكون الميركاتو المقبل فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يخسروا فرص تحقيق أهدافهم هذا الموسم، إلى جانب الإصابات التي لا تقف والتي تفرض على بعض الأندية مثل مانشستر سيتي الدخول في السوق لدعم صفوفها.

في الوقت الذي يجد لاعبون أنفسهم ملازمين لدكة البدلاء ومستقبلهم في خطر، وبالتبعية يبدأ سعيهم للرحيل عن فرقهم، فيبدأ مجهر كل كشافي الأندية في التحرك لتدعيم الصفوف بأولئك المتذمرون من موقعهم داخل فرقهم.

في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات كل فريق في المرحلة المقبلة؟

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مانشستر يونايتد يستعد للانقضاض على توماس مولر، والإنتر يُراقب

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن سعي مانشستر يونايتد للتعاقد مع توماس مولر لاعب بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعاني مولر داخل العملاق البافاري في هذه الأثناء، حيث نجح فيليب كوتينيو في حجز مركزه الأساسي وابتعد الدولي الألماني عن المشاركة أساسيًا وصار ملازمًا لدكة البدلاء.

ويبدو أن أيام مولر داخل ملعب الأليانز آرينا باتت معدودة، حيث افتقد اللاعب لدعم المشجعين بصورة كبيرة بعد انخفاض مستواه، إلى جانب عدم دعم لا الإدارة ولا المدرب نيكو كوفاش له.

صحيفة "بيلد" تحدثت أن مانشستر يونايتد يحاول استغلال الوضع الحالي من أجل إقناع مولر بالانضمام إلى الأولد ترافورد في الميركاتو المقبل.

إدارة البايرن لن تُمانع إجراء الصفقة لا سيما وأن نيكو كوفاش قد أعلن من قبل أن صاحب الـ31 عامًا من الصعب أن يحجز مكانة أساسية في تشكيلته، غير أن المانيو سيواجه منافسة الإنتر.

الصحيفة أكدت أن إنتر ميلان الإيطالي هو الآخر يراقب الأمور عن كثب ولديه الرغبة بناء على رغبة المدرب أنطونيو كونتي واقتناعه بما لدى مولر من قدرة على دعم هجوم النيراتزوي.

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برشلونة يُحدد أهدافه لتدعيم الدفاع من الإنتر!

تحدث موقع كالتشيو ميركاتو عن أن إدارة برشلونة قد حددت الثنائي ستيفان دي فراي وميلان شكرينيار قلبي دفاع الإنتر كاسمين لضم أحدهما في الميركاتو المقبل.

الموقع كشف أن الإدارة ترى أن أحدًا منهما يمكنه المجيء إلى الكامب نو شتاء ليحل محل صامويل أومتيتي الذي أصبح من الصعب الاعتماد عليه لكثرة الإصابات.

ويعيش الثنائي حالة مميزة للغاية مع الإنتر في الأونة الأخيرة، ويشكلان أساس دفاعات المدرب أنطونيو كونتي، وقد يُستدل على تألقهما بأن النيراتزوي دخل شباكه فقط 7 أهداف خلال 8 مباريات بالتساوي مع يوفنتوس المتصدر.

وبالتأكيد سيكون الأمر صعبًا ومكلفًا للغاية على إدارة جوسيب بارتوميو في سبيل إقناع الإنتر صاحب المشروع الرياضي طويل الأمد بأن يتخلى عن أي من اللاعبين.

تشيلسي يرفض التخلي عن كانتي ليوفنتوس

يبدو أن أحلام المدرب ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس في التعاقد مع نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي قد تبددت.

فبحسب ما أوردته الصحافة الإيطالية، فإن البلوز يرفضون بصورة قطعية الحديث عن أي عروض تأتي للدولي الفرنسي.

وبحسب ما كانت كشفته التقارير الإيطالية من قبل، فإن اليوفي كان على استعداد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 100 مليون يورو في سبيل إقناع الفريق اللندني بالتخلي عن جوهرة منتصف ميدانه.

إلا أن الأمر يبدو مستحيلًا، فمالك تشيلسي رومان إبراموفيتش بنفسه يرفض بصورة قطعية الأمر، في الوقت الذي يتبقى لكانتي 4 أعوام في عقده.

بالتالي، فقد أكدت التقارير أن اليوفي قد صرف نظر عن كانتي رغم أحلام ساري.

إنتر ميلان يُجهز عرضًا كبيرًا لضم راكيتيش

تستعد إدارة إنتر ميلان الإيطالي لأن تقدم عرضًا كبيرًا لإدارة برشلونة من أجل إقناعها بالتخلي عن لاعبها إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما جاءت به تقارير من الصحافة الإسبانية، فإن العرض قد يصل إلى مبلغ 38 مليون يورو.

هذا المبلغ قد يلقى قبول إدارة برشلونة لا سيما وأن اللاعب لم يعد خيارًا أساسيًا لدى المدرب إرنستو فالفيردي، وقد أبدى امتعاضه من قبل على جلوسه على دكة البدلاء.