كلوب: الرياح أضرت بنا وهذا رأيي في صفقة تياجو ألكانتارا

ماذا قال كلوب بعد الفوز على أستون فيلا؟

أرجع يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول ، سوء الأداء أمام أستون فيلا إلى الرياح وصلابة المنافس، معلقًا على شائعات اقتراب تياجو ألكانتارا من الانضمام للريدز.

ليفربول حقق أول انتصار بعد التتويج الرسمي بلقب الدوري الإنجليزي وذلك أمام أستون فيلا بثنائية نظيفة.

وأكدت التقارير الصحفية أنّ تياجو ألكانتارا سوف يرحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري وقد ينضم إلى ليفربول.

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وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "اللقاء كان صعبًا للعديد من الأسباب، أستون فيلا كان منظمًا بشكل جيد والرياح جعلت الأمور أكثر تعقيدًا مما جعل من الصعب أن نلعب بطريقتنا المعتادة".

وتابع: "كان يجب علينا أن نبقى على الطريق الذي اعتدناه في السنوات الماضية، وتطور الفريق في الشوط الثاني وخلقنا العديد من الفرص. أيضًا هناك ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما للفريق ولم نكن محظوظين على الإطلاق".

المدرب الألماني أشاد بما قدمه جونز وتسجيله الهدف في اللقاء مؤكدًا أنّه لاعب واعد ويمتلك الكثير من الثقة وسوف يساعد ليفربول في المستقبل.

وأردف: "لا أفكر في أي أرقام قياسية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ولكن ما يهمني حقًا هو الفوز بكل مباراة والاستمتاع بالمتبقي من الموسم".

وحول شائعات اقتراب الريدز من ضم تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ، أردف: "هل ستكون متفاجئًا لو أنني رفض الإجابة عن السؤال؟ لأنني ببساطة لا أحب هذه النوعية من الأسئلة".

واختتم: "تياجو لاعب رائع مثل العديد من اللاعبين الآخرين ولكنني لن أتحدث عنه لأنه يلعب في فريق آخر ولا يوجد لدي أي تعليق على الأمر".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يمتلك 89 نقطة بعد 33 جولة ويستطيع أن يتجاوز 100 نقطة في الموسم ويتفوق على سجل مانشستر سيتي القياسي.