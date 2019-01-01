أخبار انتقالات ليفربول: اهتمام بضم ماكس كلارك ومفاوضات مع مدافع إشبيلية

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار الريدز لليوم وكيف يعدوا العدة قبل ميركاتو الشتاء

أبانوب صفوت

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي، يسعى ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممكنه لا سيما بعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

ورغم البداية المثالية التي يحظى بها ليفربول هذا الموسم، لكن يبدو كليًا أن الليفر يُجهز العدة للدخول بكل قوته في سوق الانتقالات لتعويض الإصابات وتدعيم الفريق في مواجهة خصومه وعلى رأسهم مانشستر سيتي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفربول اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات الليفر في المرحلة المقبلة؟

اقرأ ايضاً.. ميلنر: أليكساندر أرنولد لن يصيبه الغرور في ليفربول

أخبار انتقالات ليفربول يوم الاثنين 31 ديسمبر

ليفربول مهتم بالتعاقد مع ماكس كلارك

أبدى ليفربول اهتمامًا مفاجئًا بالتعاقد مع الإنجليزي ماكس كلارك لاعب فيتيسه آرنهيم، وهناك احتمالية ليست بالضعيفة أن يتحرك بطل أوروبا لضمه في سوق الانتقالات الحالية، ليكون ثاني الصفقات بعد مينامينو.

أشارت مصادر صحيفة ميرور بإن ليفربول يرغب في ضم كلارك ظهير أيسر هال سيتي السابق، وذلك من أجل أن يكون بديلًا للأسكتلندي روبيرتسون الذي لا يوجد بديل له في الوقت الراهن مع اضرار كلوب للاعتماد على ميلنر في هذا المركز.

ليفربول يفكر في تفعيل الشرط الجزائي لمدافع إشبيلية

يبدو أن ليفربول بدأ جديًا في التخطيط لسوق الانتقالات في الصيف المقبل، وقام بتحديد أهدافه والمراكز التي تحتاج إلى التدعيم، ومن بينها خط الدفاع مع احتمالية رحيل الكرواتي ديان لوفرين، والذي كان سيغادر في الصيف الماضي لروما.

أشارت مصادر ElDesmarque أن ليفربول يريد التعاقد مع البرازيلي دييجو كارلوس مدافع إشبيلية، وينوي دفع قيمة الشرط الجزائي من أجل خطفه من مانشستر سيتي وتقدر قيمة هذا البند بحوالي 64 مليون جنيه إسترليني.

سوانزي سيتي الأقرب للتعاقد مع ريان بروستير

فتح ليفربول الباب أمام رحيل بعض مواهبه في سوق الانتقالات الشتوية، من أجل حصولهم على الفرصة بشكل أكبر ومن بينهم المهاجم ريان بروستير الذي يسعى لاستعادة مستواه بعض الإصابات التي تعرض لها.

أشارت مصادر موقع "ذا اتلتيك" بإن هناك عدة أندية في دوري الدرجة الإنجليزية الأولى مهتمة باستعارة بروستير ومن بينها ليدز وبريستون ولكن يبقى سوانزي سيتي الأقرب لضم بتوصية من كوبر مدربه السابق مع منتخب الشباب.

لوفرين سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم

بات من حكم المؤكد رحيل لوفرين عن صفوف ليفربول، ولكن ذلك لن يحدث قبل نهاية الموسم الحالي، من أجل أن يحافظ الريدز على الزخم وينافس على الألقاب الكبرى حتى نهاية الموسم.

أشارت مصادر ESPN بإن لوفرين لن يغادر الريدز في سوق الانتقالات الشتوية لأن ذلك سيضعف من تشكيلة الفريق مع صعوبة تعويضه في شهر يناير، ولكنه كان مرشحًا وبقوة للرحيل في الصيف الماضي إلى صفوف روما الإيطالي.

حارس ليل يحلم بالانضمام لليفربول

أكد الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى فريق ليل، بأنه يحلم بالانضمام لصفوف ليفربول في المستقبل، لأنه مشجع للعملاق الإنجليزي منذ نعومة أظافره، لذا سيقاتل من أجل تحقيق أحلامه.

صّرح ماينان وقال: أنا مشجع كبير لليفربول منذ أن كنت صغيرًا، كنت أحب أسلوب ستيفن جيرارد وطريقة لعبه، ولماذا لا؟ قد انضم لصفوف ليفربول يومًا ما، من يعلم؟.

كان ليفربول قد تعاقد مع الثنائي أدريان ولونيرجان مجًانا في الصيف الماضي، بعد رحيل مينيوليه إلى كلوب بروج وإصابة أليسون في أولى مباريات الموسم الجديد في لقاء نورويتش سيتي.