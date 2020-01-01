أخبار انتقالات ليفربول: كاي هافيرتز هدفاً ليورجن كلوب في الميركاتو الشتوي

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم االخميس 16 يناير 2020، وما هي آخر أخبارالميركاتو الشتوي داخل كواليس الريدز

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا ، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ، يسعى ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممكنه لا سيما بعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

ورغم البداية المثالية التي يحظى بها ليفربول هذا الموسم، لكن يبدو كليًا أن الليفر يُجهز العدة للدخول بكل قوته في سوق الانتقالات لتعويض الإصابات وتدعيم الفريق في مواجهة خصومه وعلى رأسهم مانشستر سيتي .

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفربول اليوم الخميس 16 يناير 2020 ، وما هي خطط الريدز في المرحلة سوق الانتقالات الشتوية؟

أخبار انتقالات ليفربول يوم الخميس 16 يناير

ليفربول يدخل السباق نحو كاي هافيرتز

يدخل نادي ليفربول السباق نحو كاي هافيرتز بشكل رسمي من خلال المدير الفني يورجن كلوب الذي يحاول إقناع اللاعب بالتواجد مع بطل أوروبا خلال الموسم المُقبل .

هافيرتز يعتبر واحد من أهم المواهب الأوروبية المتوقع لها ان يكون له شأن كبير، وتعتبر المنافسة صعبة خاصة أن مسئولي بايرن ميونخ يرغبون في اللاعب منذ فترة ليست بالقريبة .

كوليبالي يدخل قائمة إهتمامات ليفربول

يُفكر مسئولي ليفربول في تدعيم خط الدفاع خاصة مع رحيل المدافع الكرواتي لوفرين مع نهاية الموسم الحالي، وقد إتجهت الأفكار نحو أفضل مدافع في الدوري الإيطالي السنغالي كوليبالي .

نادي نابولي لم يُمانع في الإستماع للعروض المُقدمة للاعب لكنه لن يقبل بأقل من 80 مليون يورو لرحيل اللاعب وهو ما يجده نادي ليفربول قيمة كبيرة يتم دفعها في مدافع، حيثُ أن فان دايك جاء إلى الريدز بقيمة 75 مليون يورو فقط .

الجدير بالذكر أن المفاوضات مازالت جارية بين الأطراف للوصول إلى قيمة الصفقة بشكل يرضي الجميع

ليفربول يراقب أوضاع تيمو فيرنر في الميركاتو الشتوي

لا يرغب نادي ليفربول دخول سباق التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر بسبب إرتفاع قيمة الصفقة خاصة بين نادي تشيلسي وريال مدريد .

في المقابل ينتظر مسئولي الريدز لنهاية سوق الانتقالات الشتوية لمعرفة ما ستصل إليه الصفقة التي إن لم تُحسم سيكون التفاوض بها سهل خلال النصف الثاني من الموسم .

ليفربول يصرف النظر مؤقتاً عن عثمان ديمبيلي

بات من الصعب على نادي ليفربول إتمام التعاقد مع نجم نادي برشلونة عثمان ديمبيلي خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية خاصة بعد إصابة النجم لويس سواريز

ولم تكن هناك مفاوضات قوية بين الطرفين، فقد كان الهدف الأساسي من المفاوضات هو الانتقال في الميركاتو الصيفي القادم

جيرليش حائر بين ليفربول ومانشستر يونايتد

ازدادت الأخبار حول منافسة ليفربول ومانشستر يونايتد حول لاعب أستون فيلا جيرليش الذي من المحتمل أن ينتقل خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

وقد نشرت صحيفة " ميرور" الإنجليزية أن هناك إتفاق بين اليونايتد واللاعب حيثُ ستبلغ قيمة الصفقة ما يُقارب 70 مليون يورو، ومع دخول ليفربول في هذه المنافسة لن تقل قيمة جيرليش عن 100 مليون يورو