أخبار انتقالات ليفربول: يورجن كلوب يعود إلى حنين بوروسيا دورتموند من خلال جوتزة

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم الخميس 9 يناير 2020، وما هي آخر أخبارالميركاتو الشتوي داخل كواليس الريدز

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا ، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ، يسعى ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممكنه لا سيما بعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

ورغم البداية المثالية التي يحظى بها ليفربول هذا الموسم، لكن يبدو كليًا أن الليفر يُجهز العدة للدخول بكل قوته في سوق الانتقالات لتعويض الإصابات وتدعيم الفريق في مواجهة خصومه وعلى رأسهم مانشستر سيتي .

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفربول اليوم الخميس 9 يناير 2020 ، وما هي خطط الريدز في المرحلة سوق الانتقالات الشتوية؟

أخبار انتقالات ليفربول يوم الخميس 9 يناير

يورجن كلوب يرغب في إستعادة ماريو جوتزة من بوروسيا دورتموند

أشارت صحيفة " الديلي ستار" أن المدير الفني الألماني يورجن كلوب يرغب في إستعادة النجم الألماني ماريو جوتزة من خلال التعاقد معه من بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الشتوية

جوتزة كان قد نجح في إستعادة جزء كبير من مستواه كما فرض نفسه في تشكيلة المدير الفني لوسيان فافري خلال الفترات الأخيرة لكنه كالعادة لا يرغب في البقاء في ألمانيا ويبحث عن رحلة جديدة خارج البوندسليجا

الجدير بالذكر أن هناك إنسجام كبير بين كلوب وجوتزة الذي يتقاضى حالياً ما يقارب ال8 مليون يورو لكنه يرغب في أكثر من ذلك وهو ما ترفضه إدارة نادي بوروسيا دورتموند .

ليفربول يُعلن عن ثاني صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية

اعلن نادي ليفربول عن إبرام ثاني صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية بعدما حسم صفقة نجم نادي سالزبورج النمساوي مينامينو، فقد تعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جو هاردي لاعب فريق الشباب بمانشستر السيتي سابقاً

ويحاول الريدز تدعيم دكة البدلاء بشكل جيد حتى يتسنى للفريق أن ينافس على عدة جبهات خلال النصف الثاني من الموسم، هاردي سيحل مكان ريان بورستر الذي رحل على سبيل الإعارة إلى سوانزي حتى نهاية الموسم

يُذكر أن الصفقة لم يتطرق إليها كثير من وسائل الإعلام لأن اللاعب إنضم إلى فريق ليفربول تحت 23 عاماً مؤقتاً

كشافين ليفربول يضمون المواهب الشابة في أوروبا

تظهر تحركات كشافي نادي ليفربول الإنجليزي حجم التعليمات التي أصدرها المدير الفني يورجن كلوب بالبحث عن العديد من المواهب الشابة لضمها لبطل أوروبا من أجل بناء جيل جديد خلال المواسم المقبلة

يعتبر المدرب الألماني كلوب من المدربين غير المحبين للصفقات الكبيرة بل يطمح دائما عن إخراج المواهب الموجودة داخل اللاعبين حيثُ لدينا الكثير من الأمثلة سواء في بوروسيا دورتموند أو الريدز

وقد أشارت بعض الصحف الإنجليزية أن ليفربول يُراقب كل من جو جيلهاردت لاعب نادي ويجان صاحب ال17 عاماً بالإضافة إلى ساندرو تونيلي لاعب نادي بريشيا صاحب ال19 عاماً

ديجو كارلوس على قمة إهتمامات يورجن كلوب

إتضحت أفكار المدير الفني الألماني يورجن كلوب كثيراً خلال سوق الانتقالات الشتوية من خلال التعاقد مع ثلاثة لاعبين على الأقل ضم منهم لاعب وهو مينامينو، ويبحث حالياً عن كيفية إنهاء الصفقة الثانية

إدارة ليفربول تحاول التعاقد مع لاعب نادي إشبيليه ديجو كارلوس لتعويض رحيل المدافع الكرواتي لوفرين مع نهاية الموسم، إلا أن هناك منافسة كبيرة من جانب نادي برشلونة الذي يضع أنظاره على اللاعب

ليفربول يراقب ليون بايلي نجم باير ليفركوزن

أشارت صحيفة " الإكسبريس" الإنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي يُراقب اللاعب الجاميكي ليون بايلي نجم نادي باير ليفركوزن خلال سوق الانتقالات الشتوية ليكون بديلاً هجومياً جيداً للمدرب يورجن كلوب

بايلي قد أثبت نفسه بشكل ممتاز مع الفريق الألماني حتى ظهرت بعض الشائعات أن بايرن ميونخ يفكر به قبل أن يعلن الأخير أنه من الصعب أن يدخل الميركاتو الشتوي حالياً

الجدير بالذكر أن نادي روما يرغب في التعاقد معه مما يجعل هناك منافسة حول اللاعب كبيرة