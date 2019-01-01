أخبار الانتقالات: رودويل يقترب من روما وإبراهيموفيتش يحدد وجهته الجديدة

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 26 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تسعى أكبر الأندية الأوروبية دائماً لتقوية تشكيلتها من أجل الحفاظ على أمالها في المنافسة على أكبر البطولات بصورة شبه مستمرة وذلك بالبحث عن أفضل اللاعبين المناسبين لطريقة اللعب في الوقت الراهن وبحسب القدرات المالية لكل نادي على حدا، وذلك من أجل إيجاد أفضل الحلول المؤثرة في تحسين الأداء والنتائج.

يسعى كلا من أرسنال وتشيلسي هذا الموسم للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الجانرز بقيادة إيمري للوصول إلى أفضل تشكيلة له لحصد ثمار عمله، بينما يحاول فرانك لامبارد في موسمه الأول مع تشيلسي تحقيق الأهداف المرجوة بالاسماء المتاحة لحين رفع الإيقاف عن البلوز.

وفي إيطاليا يحاول الإنتر بقيادة كونتي كسر احتكار سيطرة يوفنتوس على الدوري ولكن هذا سيتطلب الكثير من العمل ومزيد من التدعيمات بعد صيف رائع للنيراتزوري في سوق الانتقالات، ويترنح ميلان من أجل الخروج من المأزق الذي وقع به على الرغم أن الروسونيري دعموا صفوفهم بصورة ممتازة هذا الصيف أيضا.

يسعى باريس سان جيرمان في فرنسا للعثور على الطريقة السحرية التي تمكنه من المنافسة على دوري أبطال أوروبا خاصةً وأن الفوز بالبطولات المحلية لا يعد معضلة بالنسبة لفريق العاصمة، مع الإبقاء على نيمار يملك باريس أملًا كبيرًا في تقوية صفوفه بشكل أكبر في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب المفقود.

في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات كل فريق في المرحلة المقبلة؟

اقرأ ايضاً.. أخبار الانتقالات: مولر إلى مانشستر يونايتد وبرشلونة يسعى لتدعيم دفاعاته في يناير

بايرن ميونخ يلجأ لأتليتك بلباو لحل أزمة الإصابات

عانى بايرن ميونخ مع بداية الموسم الحالي لبعض الإصابات المؤثرة في خط الدفاع متمثلة في الوافد الجديد لوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد السابق وسولي، مما جعل البافاري يبدأ بالبحث عن بديل لهما على أمل التعاقد معه في سوق الانتقالات المقبل في شهر يناير، من أجل إنقاذ الموسم ومواصلة المنافسة على كل البطولات.

أشارت مصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول بأن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع أوناي نونيز مدافع أتلتيك بلباو صاحب الـ22 عاماً وأنه بدأ بعض المفاوضات معه بالفعل، سعياً لحسم الصفقة مبكراً كعادة البافاري في الميركاتو حيث يتبع العملاق الألماني سياسة حسم الصفقات سريعاً ومبكراً بكل هدوء بعيداً عن أعين منافسيه.

توتنهام يرغب بالتعاقد مع مهاجم جريميو

بدأ توتنهام هوتسبيرز التخطيط لسوق انتقالات الفريق في يناير المقبل بعد أن قدم الفريق اللندني أداءاً سيئاً للغاية في بداية الموسم الحالي مما جعل الأرجنتيني بوتشينيو مهدداً بفقدان منصبه في أي وقت من الموسم، ولكن هذا لم يمنع السبيرز من تحديد بعض الأهداف التي يحتاجها الفريق بشكل عام في الفترة المقبلة.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن توتنهام يفكر في التعاقد مع إيفرتون مهاجم جريميو البرازيلي والذي ظهر بشكل لافت للنظر في كوبا أمريكا الأخيرة التي انتهت بتتويج السيلساو باللقب بعد أن تم استدعائه لتعويض غياب نيمار بصورة مفاجئة بعد إصابته في المباريات الودية التي سبقت إقامة البطولة.

الفحوصات الطبية تفصل رودويل عن روما

اقترب روما الإيطالي بشكل مفاجئ من التعاقد مع الإنجليزي جاك رودويل في صفقة انتقال حر، بعد أن ظل لاعب مانشستر سيتي السابق بدون فريق منذ أن قام بلاكبيرن روفرز بفسخ عقده مع بداية الصيف الحالي، ولكن ظروف الجيالوروسي الحالية منحت رودوديل فرصة ثمينة لا تقدر بثمن للعودة لكرة القدم مرة أخرى.

يعاني فريق روما هذا الموسم بشكل كبير مع الإصابات والتي ألمت بأربعة لاعبين في خط الوسط وهم بيلجريني، دياورا، ميختاريان وكريستانتي مما اضطر الفريق بالبحث عن لاعب مجاني خاصةً مع غلق سوق الانتقالات، وبحسب مصادر سكاي سبورتس فإن الفحص الطبي هو فقط ما يفصل الذئاب عن ضم رودويل.

إبراهميوفيتش يرغب بالعودة للدوري الإيطالي مجدداً

انتهت حقبة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بشكل سئ عقب خسارة فريقه لنصف النهائي أمام لوس أنجلوس بنتيجة ثقيلة، ومع عدم تجديد عقده، بدأ السلطان بالبحث عن فريقه الجديد الذي سيقوم بتمثيله في الموسم المقبل، ويبدو ان اللاعب لديه فكرة عن الوجهة القادمة المحتملة له.

أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو بأن أبراهيموفيتش يتمنى العودة للدوري الإيطالي مجدداً، وأن نابولي الذي يبحث عن ضم مهاجم منذ الصيف الماضي بسبب كثرة إصابات البولندي ميليك هو الوجهة المحتملة للاعب، خاصةً مع وجود لورينتي فقط كمهاجم صريح مع الاعتماد على البلجيكي ميرتينز كمهاجم وهمي في الكثير من الأحيان.

صراع إنجليزي على ضم هداف رينجرز

بدأت الأندية الإنجليزية تتهافت على ضم الكولومبي ألفريدو موريلوس مهاجم رينجرز جلاسكو الأسكتلندي بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب في الفترة الأخيرة، حيث تطور مستواه بشكل كبير منذ تعيين ستيفن جيرارد الذي تمكن من الحفاظ على نجم الفريق من أجل ضمان التواجد في أوروبا ومنافسة سيلتك على لقب الدوري.

أشارت مصادر صحيفة دايلي إكسبريس أن سوق الانتقالات في يناير سيشهد صراعاً بين كلا من أستون فيلا وكريستال بالاس على ضم اللاعب، خاصةً مع حاجة البالاس لضم مهاجم جديد بسبب الإصابات المتكررة للبلجيكي بينتيكي وحاجة ويسلي إلى بعض الوقت للتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن موريلوس أحرز 15 هدفاً في 20 مباراة لعبها مع رينجرز في كل المسابقات منذ بداية الموسم وحتى الآن.

أتلتيكو مدريد يراقب موهبة بروسيا مونشنغلادباخ

يبدو أن أتلتيكو مدريد لن يكتفي بالعمل الكبير الذي قام به في سوق الانتقالات هذا الصيف، حيث بدأ الروخيبلانكوس يخطط لمزيد من الصفقات في يناير المقبل من أجل تدعيم بعض المراكز، خاصةً وأن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر منه منذ بداية الموسم على الرغم من إنفاق الكثير من الأموال وضم العديد من اللاعبين الجيدين.

أشارت مصادر صحيفة آس الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يراقب السويسري دينيس زكريا لاعب وسط بروسيا مونشنغلادباخ والذي يقدم أداء جيد للغاية منذ انضمامه للفريق الألماني، ويبدو أن الفريق الإسباني سيتحرك لضمه في العام المقبل مع هبوط مستوى كوكي بشكل كبير وحاجة الفريق إلى تعويضه ببديل إذا لم يستعيد مستواه.