لاعب فرانكفورت يكشف عن معاناته من حساسية ضد عشب الملعب

ماذا يحدث إذا سقط أرضاً؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف داني دا كوستا، لاعب إينتراخت فرانكفورت، عن معاناته من نوع نادر من الحساسية ضد عشب ملاعب كرة القدم.

دا كوستا هو لاعب ألماني يشغل مركز الظهير الأيمن، وسبق له تمثيل المانشافت في الفئات العمرية المختلفة لمنتخبات الشباب.

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وقال دا كوستا في حوار مع "بيلد": "إذا سقطت على أرضية الملعب ولمست العشب أتعرض لتهيج مباشرة في جلدي".

وأضاف: "دائماً أرتدي قمصان بأكمام طويلة تغطي جسدي بأكمله، لا أعرف سبب الأمر، منذ طفولتي أعاني من التهاب جلدي".

وختم: "لحسن حظي أن حساسية جلد القدم يمكن تحملها، لكن بقية الجسد تكون صعبة التعامل معها".

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وشارك دا كوستا بشكل أساسي مع فرانكفورت الموسم الماضي في البوندسليجا والدوري الأوروبي.