أخبار سيئة لبرشلونة .. شفاء فاتي يحتاج المزيد من الوقت

تقارير صحفية تؤكد أن أنسو فاتي لن يلحق بلقاء باريس سان جيرمان بسبب سير عملية الشفاء بشكل بطيء.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن عملية شفاء اللاعب إنسو فاتي نجم فريق برشلونة الشاب لا تسير بالشكل المأمول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الأطباء لا يريدون تحديد موعدًا لعودة اللاعب لتفادي أي ضغط نفسي على اللاعب الشاب.

وأوضحت الصحيفة أن عملية إعادة التأهيل تسير بشكل بطيء للغاية، وأسوأ مما تم توقعه وبشكل أكثر تعقيدًا.

ريال مدريد دون صفقات وزحام دفاعي في ليفربول .. عناوين الصحف 2 فبراير 2021

وسيتم استبعاد فكرة عودة اللاعب للمشاركة قبل لقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بعدما كانت تقارير قد أوضحت إمكانية تواجده.

وقرر النادي أن الطريقة الوحيدة التي سيقبل فيها عودة فاتي للملاعب من جديد هي أن تكون ركبته سليمة بنسبة 100%.

وكان فاتي قد تعرض لإصابة قوية خضع بسببها لعملية جراحية في الركبة، وكان من المفترض أن يكون متاحًا بعدها بثلاثة أشهر لكن عملية الشفاء أجلت العودة.

جدير بالذكر أن بداية فاتي في الموسم الجاري كانت جيدة للغاية حيث شارك في عشر مباريات بكل البطولات، وسجل خمسة أهداف وصنع أربعة.