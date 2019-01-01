سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار مانشستر يونايتد في ميركاتو الشتاء 2020

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة، والمرشحون للرحيل عن الشياطين في الميركاتو؟

أحمد جمال

يحاول مانشستر يونايتد من جديد لتغيير المسار المنحدر الذي ينجرف إليه منذ مدة ليست بالقليلة عن طريق سوق الانتقالات القادم في يناير، وفي أذهانهم حقبة السير أليكس فيرجسون عندما كان الفريق يُرهب القارة العجوز عند ذكر أسمه، ولكن كعادة كل شئ فلا يدوم فريق على عرش كرة القدم التي دائماً ما تتمنع على أبطالها السابقين حتى يخطو خطى زمنهم السابق الملئ بالإنجازات، وفي ظل السعي وراء العودة لإنجاز الماضي عن طريق المستقبل يسعى اليونايتد لتعزيز فريقه بأبرز النجوم الموهوبين والقادرين على حمل عبء الصعود من جديد بالفريق.

حاول مانشستر يونايتد استقطاب بعض النجوم في الصيف الماضي، وكان الكثير من عاشقي الفريق متفائلين على الرغم من قلة الصفقات، إلا أنه لم يكن كافياً، فمازال يُعاني الفريق من سوق النتائج والتخبط الداخلي والذي نتج عنه معنويات ضعيفة داخل مراكز إتخاذ القرار وخارجها من الجماهير، وتُعد فترة الانتقالات الشتوية القادمة التي تُعد متنفس للفريق لاستقطاب نجوم جديدة ولضبط الفريق داخلياً وخلق جو تنافسي بين اللاعبين القدامي والجدد لتحريك عجلة الحماس والقتالية لدى الفريق، هذا بخلاف الفنيات والتي تتطلب وقتاً طويلاً للتحدث عنها.

حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها المقال يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 25 نقطة، ومن الممكن أن يتأخر الفريق أكثر في جدول الترتيب، لذا فمن الطبيعي أن يدخل الشياطين الحُمر سوق الانتقالات القادم مُستهدفاً مراكز بعينها يحتاج فيها الفريق للدعم والتنشيط، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فبالتأكيد يحتاج الفريق لتدعيم الخط الهجومي الذي لم يعد يقدم حلولاً كبيرة في الكثير من المباريات الآخيرة على الرغم من جودة بعض اللاعبين، كما من الممكن أن يكون الخط الدفاعي أيضاً يحتاج للتعزيز، على الرغم من قيام الشياطين الحُمر بتدعيم خط الدفاع في الميركاتو الصيفي الماضي أكثر من أي مركز آخر.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي لعام 2020، ما هي الصفقات الجديدة المحتملة؟ ومن هم المرشحين للرحيل عن المرينجي؟ وأكثر من ذلك.

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صفقات مانشستر يونايتد الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

لم يستقطب مانشستر يونايتد الكثير من النجوم في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، على الرغم من علم الجميع أن ميزانية الشياطين الحُمر تُعد من أكبر ميزانيات الفرق في العالم أجمع، إلا أن إدارة الفريق قررت وضع بعض المراكز بعينيها، والتي كانت معظمها ضمن الجانب الدفاعي للفريق بسبب تذبذب الفريق دفاعياً بشكل كبير حينها.

ضم اليونايتد ثلاث صفقات شراء في صيف 2019، والتي بدأت باستقطاب الويلزي دانيال جيمس من سوانزي سيتي، وحتى ضم الثنائي الإنجليزي آرون وان بيساكا وهاري ماجواير من كلٍ من كريستال بالاس وليستر سيتي، ورأت الإدارة أن هذا كافي في ظل تصعيد لاعبين من فريق الشباب كبراندون وليامز وماسون جرينوود.

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صفقات مانشستر يونايتد في صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق دانيال جيمس 17 مليون يورو سوانزي سيتي - ويلز آرون وان بيساكا 55 مليون يورو كريستال بالاس - إنجلترا هاري ماجواير 87 مليون يورو ليستر سيتي - إنجلترا

من هم الراحلون عن مانشستر يونايتد في سوق انتقالات صيف 2019؟

رحل العديد من اللاعبين عن صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2019، في محاولة لإنعاش خزينة الفريق تحضيراً لاستمرار الصفقات الكبيرة والهامة للشياطين الحُمر في سوق الانتقالات الشتوي والصيفي القادمين.

الراحلون عن مانشستر يونايتد في صيف 2019:

اللاعب الفريق نوع التعاقد السعر روميلو لوكاكو الإنتر انتقال كامل 65 مليون يورو ماتيو دارميان بارما انتقال كامل 1.5 مليون يورو كريس سمولينج روما إعارة 3 مليون يورو أليكسيس سانشيز الإنتر إعارة - جويل كاسترو بيريرا هيرت أوف ميدل تجديد إعارة - كاميرون بورثويك جاكسون ترانمير روفرز تجديد إعارة - أنتونيو فالنسيا إل دي يو كيتو إنتهاء عقد - جيمس ويلسون أبردين إف سي إنتهاء عقد - أندير هيريرا باريس سان جيرمان إنتهاء عقد - زاك ديرنلي - إنتهاء عقد - توم سانج - إنتهاء عقد -

ما هي الصفقات المحتملة لمانشستر يونايتد في سوق انتقالات شتاء 2020؟

أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه ببعض الأسماء البارزة مثل إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج ، ودريس ميرتنز مهاجم نابولي ، ومما يتضح من اهتمام الشياطين الحُمر نرى أن تدعيم خط هجوم الفريق يُعد الهدف الأساسي لليونايتد في الفترة القادمة من سوق الانتقالات سواء في يناير أو في الميركاتو الصيفي.

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إيرلينج هالاند - ريد بول سالزبورج

لا شك أن متابعي كرة القدم في العالم يعلمون أن مانشستر يونايتد ليس الفريق الوحيد الذي يسعى لضم إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج الذي أبدع في مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا الأخيرة واستطاع أن يلفت انتباه أكبر الفرق الأوروبية، ولكن يُعد الشياطين الحُمر أكثر الفرق حظوظاً للحصول على خدمات اللاعب رفقة فريق بوروسيا دورتموند، خاصة بعد أن نشرت الصحف أن اللاعب قد أبدى رغبته في الانتقال إلى اليونايتد أو دورتموند متجاهلاً الكثير من الفرق الكبرى الأخرى.

دريس ميرتنز - نابولي

أبدى مانشستر يونايتد رغبته في التعاقد مع دريس ميرتنز مهاجم نابولي الذي يقترب عقده من الانتهاء، والذي تحاول الكثير من الفرق الحصول على خدماته ومن أهمهم فريق أرسنال، ومن المحتمل أن الشياطين الحُمر يضعون ميرتنز كخياراً ثانياً في حال عدم إتمام صفقة هالاند في سوق انتقالات يناير القادم.

لوكاس مورا وإريك ديير - توتنهام

أفادت الكثير من الصحف في الفترة السابقة عن نية مانشستر يونايتد في ضم لوكاس مورا أو إريك ديير لاعبي توتنهام ، وعلى الرغم من مشاركة اللاعبين في بشكل أكثر بعد تولي جوزيه مورينيو تدريب السبيرز، إلا أنه من المتوقع أن لا يتخلى الشياطين الحُمر عن مطاردة اللاعبين ومحاولة ضمهم في ميركاتو يناير القادم.

كريستيان إريكسن - توتنهام

ينتهي عقد اللاعب الدنماركي مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية فإن مانشستر يونايتد يحاول إغراء اللاعب للتوقيع في يناير القادم، على الرغم من رفض اللاعب حتى الأن لرغبته في إكمال الموسم مع السبيرز ليصبح لاعباً حراً، ولكن مازالت المحاولات مستمرة من الشياطين الحُمر.

الصفقات المحتملة لمانشستر يونايتد في سوق انتقالات شتاء 2020:

اللاعب الفريق الجنسية إيرلينج هالاند ريد بول سالزبورج - النمسا النرويج دريس ميرتنز نابولي - إيطاليا بلجيكا لوكاس مورا توتنهام - إنجلترا البرازيل إريك ديير توتنهام - إنجلترا إنجلترا كريستيان إريكسن توتنهام - إنجلترا الدنمارك

من هم المرشحون للرحيل عن مانشستر يونايتد في ميركاتو الشتاء 2020؟

لم يبدي مانشستر يونايتد أي رغبة في التخلي عن أي لاعب في سوق الانتقالات القادمة بيناير، ولكن على الرغم من ذلك فهناك مؤشر خطر يُنذر الشياطين الحُمر باقتراب فقدان نجم كبير من نجومهم؛ بالفعل هو نفس النجم الذي دائماً ما يكون حديث سوق الانتقالات والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في ميركاتو الصيف الماضي وهو بول بوجبا الذي مازال متعلقاً بفكرة الانتقال خلف عباءة المدرب زين الدين زيدان الذي يُبدي إعجابه دائماً باللاعب الفرنسي.

بول بوجبا

مازالت مشكلة بول بوجبا مستمرة لإصرار بوجبا على الانتقال لارتداء قميص ريال مدريد تحت قيادة زيدان، وما جد في هذا الصراع هو إصرار مانشستر يونايتد على ضم إيرلينج هالاند الذي سيكلف خزينة الفريق الكثير من الأموال التي لن يعوضها سوى التخلي عن بول بوجبا و الانصياع لرغباته، خاصة في ظل تدخل مينو رايولا وكيل اللاعبين والذي من الممكن أن يكون له تأثيراً كبيراً على مجريات صفقة إيرلينج وأيضاً انتقال بوجبا.

المرشحين للرحيل عن مانشستر يونايتد في شتاء 2020: