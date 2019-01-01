أخبار سعيدة لوست هام - فشل انتقال أرناتوفيتش للدوري الصيني

النمساوي باقٍ في الدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قرر المهاجم النمساوي، ماركو أرناتوفيتش، البقاء ضمن صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي، بعدما فشل انتقاله لصفوف الدوري الصيني.

ودخل اللاعب في مفاوضات مع أحد الأندية الصينية، لكنها فشلت في تلبية رغباته ليبقى في لندن.

وكان النمساوي البالغ 29 عامًا، قد ودع جماهير فريقه بعد الفوز على أرسنال الأسبوع الماضي، وخرج من قائمة الهامرز في لقاء بورنموث أمس.

وتنافس ناديي جوانزو إيفرجراند وشنجهاي سيبج، على خدمات اللاعب الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

إلا أن سوق الانتقالات في الصين مفتوحًا حتى نهاية شهر فبراير المقبل، والذي قد يعود الطرفان ف المفاوضات مجددًا حال تلبية رغباته المادية.

وحسب سكاي سبورت الإيطالية فأن الهامرز، يسعون لتعويض رحيل النمساوي بضم الأوروجويائي ماكس جوميز من صفوف سيلتا فيجو.

وتوقفت المفاوضات بين الطرفين، كون سيلتا يريد الاستفادة من خدمات لاعبه للابتعاد عن المراكز الأخيرة، إلا أن رفع الفريق اللندني لقيمة الصفقة قد يسهل من اتمامها في سوق الانتقالات الشتوية.