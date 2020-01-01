أخبار سارة من الاتحاد الآسيوي للنصر السعودي

المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا كان قد استقر على قيد الرباعي الأجنبي

قالت تقارير صحفية سعودية مُقربة من نادي النصر أن إدارة العالمي حصلت على موافقة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل تواجد لاعبي المواليد في قائمة الفريق بصفتهم لاعبين محليين.

صحيفة "الاقتصادية" بحسب مصادرها قالت أن العالمي حصل على الضوء الأخضر لقيد الثلاثي أيمن يحيى، مختار علي، وعبدالفتاح آدم "مواليد" في قائمة الفريق بالنسخة الجديد.

وقالت الصحيفة أن ثلاثي النصر انطبق عليهم الشروط المطلوبة في مثل حالاتهم، من أجل التواجد في قائمة الفريق.

وكانت إدارة النصر قد بعثت إلى الاتحاد الآسيوي للاستفسار عن مدى إمكانية تقييدهم في القائمة الآسيوية من عدمه.

النصر يتواجد في المجموعة الرابعة خلال نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا رفقة أندية السد القطري وسيبهان الإيراني، في انتظار أحد فرق المتأهلة من دور الملحق.

ويفتتح العالمي مشواره مع الفريق في أمام نادي السد القطري، الذي كان قد التقى به في ربع نهائي نسخة العام الحالي ففاز النصر ذهاباً 2 - 1 في الرياض وقلب الفريق القطري الأمور في صالحه إياباً في الدوحة بفوزه 3 - 1.

يُذكر أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا كان قد استقر على قيد الرباعي الأجنبي نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله وجوليانو والحارس برادلي جونز.