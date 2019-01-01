أخبار سارة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

مانشستر يونايتد يستعيد نجومه الثلاثة قبل مواجهته أمام ليفربول

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تلقى مانشستر يونايتد أخبارًا إيجابية قبل مواجهته أمام ليفربول بعودة الثلاثي بول بوجبا ولوك شاو ووان بيساكا إلى قائمة الفريق من جديد بعد تعافيهما من الإصابة.

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة ليفربول على ملعبه أولدترافورد مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المباراة بأيام، قالت صحيفة ميرور إن مانشستر يونايتد قد استعاد خدمات لاعبيه المصابين بول بوجبا ولوك شاو ووان بيساكا، فضلًا عن الاطمئنان على حالة أنتوني مارسيال.

وأضافت الصحفية أن اللاعبين الثلاثة سيكونون ضمن قائمة الفريق لمواجهة ليفربول، وأنهم على الأغلب سيشاركون مع الفريق في التشكيل الأساسي، بينما سيتواجد أنتوني مارسيال على قائمة البدلاء.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يواجه خطر الدخول في صراع مراكز الهبوط في حال خسر المواجهة أمام ليفربول في الجولة المقبلة.