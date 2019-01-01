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دوري أبطال أوروبا

أخبار سارة.. دوجلاس كوستا جاهز لمواجهة أتليتيكو مدريد

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دوجلاس كوستا يعود إلى يوفنتوس قبل مواجهة أتليتيكو مدريد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تلقى يوفنتوس أخبارًا سارة بعودة نجمه البرازيلي دوجلاس كوستا من الإصابة التي كانت قد لحقت به وأبعدته عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

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وينتظر يوفنتوس مواجهة مصيرية أمام ضيفه أتليتيكو مدريد الثلاثاء المقبل، في مباراة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وبعد اطمئنان يوفنتوس على جاهزية كريستيانو رونالدو بعد إصابته الأخيرة في الكاحل، اطمأن على عودة دوجلاس كوستا للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

وتخلص النجم الدولي الرازيلي من الإصابة العضلية التي أبعدته عن الملاعب، ليعود إلى الانضمام إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

وحسب التقرير الطبي للاعب فإن حالته ستسمح له بالوصول إلى مواجهة أتليتيكو مدريد المصيرية بجاهزية تامة للبدء أساسيًا.

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يذكر أن يوفنتوس كان قد خسر ذهابًا أمام أتليتيكو مدريد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو بهدفين مقابل لا شيء، لتتقلص حظوظه بعض الشيء في التأهل لربع النهائي.

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