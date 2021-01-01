أخبار ريال مدريد: 6 نجوم مهددون بالرحيل وألابا على أعتاب البرنابيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 29 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 29 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 29 مارس 2021:

ريال مدريد قد يضحي بـ6 نجوم من أجل تدعيم صفقات الميركاتو القادم

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ريال مدريد قد يبيع ستة لاعبين هذا الصيف في محاولة للسيطرة على الخسائر الناتجة بسبب فيروس كورونا، وكذلك تجديد ملعب سانتيجو برنابيو الذي يأخذ أموالًا هائلة من النادي.

يريد الملكي التوقيع مع إيرلينج هالاند من دورتموند وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وقد يكونون على استعداد لتقديم مثل هذه التضحيات لإكمال هذه الصفقات.

ريال مدريد لكريستيانو رونالدو: "مرفوض مع الشُكر"

رفضت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز السماح لكريستيانو رونالدو بالعودة إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى، وذلك وفقًا لما تداولته الصحف الإسبانية في الساعات الماضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن وكيل رونالدو، جورج مينديش، قد قام بعرض موكله على ريال مدريد في الأسابيع الماضي، بيد أن الرد جاء مفاجئًا للغاية من إدارة بيريز.

ريال مدريد رد على اهتمام رونالدو بالعودة بصورة مهذبة وقاطعة في آن واحد، حيث قيل لمينديش "شكرًا على الاهتمام، لكن لا"، ليسدل الستار على مسلسل عودة الدون للعاصمة الإسبانية مجددًا.

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ألابا على أعتاب ريال مدريد

David Alaba’s priority: Real Madrid. Verbal agreement, pre-contract almost ready and €12m/season until 2025. Until it’s signed, everything is open as always with free agents. Many clubs are trying to convince Alaba in recent weeks... but Real are still leading the race. ⚪️ #Real https://t.co/vCIKAjwqsi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2021

تشيلسي قد يحاول إعادة هازارد

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة ريال مدريد قد قررت بيع إيدين هازارد الصيف المقبل لتعويض خسارتها المادية بطريقة أو بأخرى.

تشيلسي قد يكون مهتمًا بالتعاقد مع الدولي البلجيكي، خصوصًا وأن قيمته المتوقعة لن تزيد عن 40 مليون يورو في هذه الحالة.

كروس يقرر الاعتزال دوليًا ويحدد الموعد

كشفت صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة أن متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس قد قرر الاعتزال دوليًا وإنهاء رحلته مع المنتخب الألماني بنهاية منافسات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

ومنذ أيام، أُعلن بالفعل يواخيم لوف أنه سيغادر منصبه كمدير فني لمنتخب ألمانيا بعد بطولة كأس أمم أوروبا هذا الصيف والآن من المقرر أن يتبعه توني كروس.

في هذه المرحلة، يريد توني كروس التركيز فيما تبقى من مشواره الكروي مع نادي ريال مدريد خاصة ومع تقدمه في العمر وصعوبة البقاء على الجانبين فيما بعد الثلاثين.