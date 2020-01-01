أخبار ريال مدريد: سوق انتقالات صيفية عشوائي في ريال مدريد

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 27 مارس، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر ب الدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب ل ريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الجمعه 27 مارس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

أخبار ريال مدريد يوم الجمعة 23 مارس

كارلوس يرغب في رؤية نيمار بالريال

أوضح النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس عن أمنيته بمشاهدة النجم البرازيلي نيمار رفقة نادي ريال مدريد حيثُ يرى أن البرازيلي سيحقق الكثير من الإنجازات مع الميرينجي.

يوفنتوس يسبق ريال مدريد نحو فان دي بيك

نجح نادي يوفنتوس في أن يسبق إدارة ريال مدريد نحو النجم الهولندي فان دي بيك حيثُ وصل معه إلى إتفاق خلف الكواليس دون وجود عرض رسمي حتى الأن

ريال مدريد يُراقب خيمينيز

أبدى مسؤولو ريال مدريد أعجابهم بالمهاجم الميكسيكي خمينيز لاعب نادي ولفرهامبتون لما قدمه خلال الموسم الحالي.

الميرينجي يبحث بقوة عن التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الصيفي بعدما فشل لوكايفيتش في إثبات قدراته خلال الموسم الماضي.

ليفربول يرفع قيمة فابيان روز أمام ريال مدريد

ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي ليفربول قدم عرضًا إلى وكيل لاعب نادي نابولي فابيان روز بقيمة 75 مليون يورو.

وتعتبر هذه القيمة كبيرة ويحتاج ريال مدريد إلى مراجعة عقوده لتحديد إمكانية قدرته على رفع هذا المبلغ إلى 80 مليون يورو، لذلك ستكون المنافسة صعبة بين الطرفين.

ريال مدريد يترقب اجتماع اليونايتد مع بوجبا

يترقب مسؤولي ريال مدريد الاجتماع المزمع عقده بين رايولا وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا و إدارة مانشستر يونايتد لبحث سبل رحيله عن النادي الإنجليزي.

الفريق الإسباني يترقب نتيجة الاجتماع الذي سيتحدد فيه قيمة اللاعب الفرنسي ومن شأنه سيتم تقديم عرض رسمي.

ريال مدريد يتجه نحو نجم مانشستر سيتي

أظهرت بعض الصحف الإسبانية على رأسها صحيفة ماركا أن ريال مدريد وبرشلونة يرغبون في التعاقد مع النجم الألماني ليروي ساني.

المنافسة لن تكون ثنائية إطلاقاً بل هناك بايرن ميونخ كان قريبًا من التعاقد مع اللاعب العائد من إصابة طويلة مُنذ بداية الموسم.

الجدير بالذكر أن اللاعب لم يحسم وجهته حتى الآن لكن ستبدأ العروض والإغراءات تنهال عليه خلال الفترة القادمة.

ميلان في منافسة مع ريال مدريد بشأن فقير

بعدما كان مسؤولي ريال مدريد مُهتمين بنجم ريال بيتيس نبيل فقير، أصبحوا مُطالبين بسرعة إنهاء التعاقد معه بسبب محاولات ميلان في التعاقد مع اللاعب.

النادي الإيطالي تحدث مع وكلاء اللاعب بشأن دفع 45 مليون يورو لريال بيتيس مع انتظار رد فعل ريال مدريد بشأن قيمة الصفقة.