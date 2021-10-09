أخبار ريال مدريد: هازارد يرحل في يناير وليوناردو يطلب معاقبة الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 9 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 9 أكتوبر 2021:

ليوناردو: "ريال مدريد يجب أن يُعاقب!"

أكد ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أنه غاضب من ملاحقة ريال مدريد المستمرة لكيليان مبابي، ويرى أنه يجب معاقبته.

رفض العملاق الفرنسي عرضًا ضخمًا بقيمة 220 مليون يورو (189 مليون جنيه استرليني / 260 مليون دولار) لمبابي خلال الصيف، مع انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في عام 2022.

ويعتقد ليوناردو أن ريال مدريد أجرى اتصالات غير شرعية مع المهاجم من أجل إقناعه بالانتقال مجانًا نهاية الموسم.

ريال مدريد لا يخطط لكسر عقد يريمي بينو

وفقًا لتقرير صادر عن ديفينسا سنترال، فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع يريمي بينو من فياريال في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

لكن العملاق الإسباني لا يخطط لدفع الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب، والذي يقدر بـ30 مليون يورو.

هازارد قد يرحل عن ريال مدريد في يناير

وفقًا لتقرير صادر عن El Nacional الكاتالونية، فإن كارلو أنشيلوتي مستعد للاستغناء عن أحد اللاعبين ذوي الأداء الضعيف في فريقه.

اللاعب المعني هو إيدين هازارد، ومن المحتمل أن يرغب ريال مدريد في التخلص منه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

والدة مبابي تتحدث عن فشل انضمامه لريال مدريد

أكدت فايزة العماري والدة كيليان مبابي، أنه اتخذ قرار مغادرة باريس الصيف الماضي، لكنه لم يكن محبطًا من فشل الصفقة بسبب رفض باريس سان جيرمان قبول عروض ريال مدريد.

وقالت: "عندما أخبرنا باريس سان جيرمان أنه سيبقى، أخبرني [كيليان]:" أمي ، هل رأيت من سألعب معه هذا العام؟ للفوز بالألقاب، من الأفضل البقاء مع هذا الفريق هذا العام".