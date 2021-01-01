أخبار ريال مدريد: هازارد كلمة السر لضم مبابي وهالاند والموقف النهائي لعودة رونالدو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 27 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 27 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 27 مارس 2021:

هازارد كلمة السر لضم مبابي وهالاند

أوضحت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يعمل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لضم الثنائي كيليان مبابي، وإرلينج هالاند من باريس سان جيرمان، وبوروسيا دورتموند على الترتيب.

وبالرغم من الأزمة المالية التي يمر بها الميرينجي، إلا أن صحيفة ماركا الإسبانية، أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد تخطط للحصول على مبابي وهالاند، دفعة واحدة في الصيف المقبل.

ومن المتوقع أن يعمل ريال مدريد، على توفير المال اللازم للصفقات، عن طريق التخلي عن بعض لاعبي الفريق أصحاب الأجور العالية، مثل جاريث بيل، وإيسكو، والمفاجأة قد تكون في التخلي عن البلجيكي إيدن هازارد.

ريال مدريد يحدد موقفه النهائي من عودة رونالدو

اتخذت إدارة ريال مدريد قرارها النهائي بشأن عودة كريستيانو رونالدو لاعب الميرينجي السابق، ويوفنتوس الحالي، إلى قلعة سانتياجو برنابيو.

وارتبط رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد، في ظل عدم نجاحه مع يوفنتوس منذ انتقاله من ريال مدريد قبل موسمين.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن إدارة ريال مدريد ترفض بشكل قاطع، عودة صاروخ ماديرا للفريق، وأن الإدارة هدفها في الفترة القادمة التعاقد مع لاعبين يفيدون الفريق على المدى البعيد.

نجم نابولي يدخل على رادار ريال مدريد

أوضحت تقارير صحفية، أن فابيان رويز متوسط ميدان نابولي الإيطالي، عاد لدائرة اهتمامات ريال مدريد، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد فشل الفريق في ضمه بالصيف الماضي.

وتعطلت صفقة انضمام رويز إلى ريال مدريد في العام الماضي بسبب المقابل المادي الكبير، إلا أن صحيفة سبورت أشارت إلى أن اللاعب الإسباني عاد لاهتمام ريال مدريد من جديد، ويريد استغلال الوضع المالي الصعب للفريق الإيطالي لحسم الصفقة.

وسيواجه ريال مدريد صعوبة في حسم الصفقة لصالحه، خاصة في وجود منافسة من برشلونة الذي يريد التعاقد مع رويز بحسب ما ذكرته صحيفة سبورت.

ريال مدريد غاضب من مانشستر يونايتد لهذا السبب

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، غاضبة من إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب دخولها في إحدى صفقات الميرينجي.

وبحسب ما نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن بيريز غاضب من الشياطين الحمر، بسبب دخلوا سباق التعاقد مع المدافع الإسباني باو توريس لاعب فياريال.