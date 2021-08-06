أخبار ريال مدريد: ميسي يفسد صفقة مبابي وبنزيما يرفض عرضًا استثنائيًا لتجديد عقده

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 6 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 6 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021:

أفادت تقارير صحفية، إلى أن الصفقة المحتملة بانتقال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، مهددة بالفشل بسبب ليونيل ميسي.

وأعلن برشلونة بالأمس عدم تجديد عقد ميسي، وبحسب RMC فإن ميسي قريب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، وفي حال وصوله للفريق الباريسي فإن احتمالية تجديد عقد مبابي مع باريس سيزيد ويكمل في فرنسا.

كشفت تقارير صحفية، عن موعد استقبال ملعب سانتياجو برنابيو، للمباريات من جديد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصلاحات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ABC، فإن ريال مدريد سيستقبل المباريات على سانتياجو برنابيو، بداية من يوم 11 سبتمبر المقبل بحضور 40% من سعته الجماهيرية.

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريم بنزيما، سيجدد عقده مع ريال مدريد لمدة عامين، ليمتد عقده الجديد حتى صيف 2023.

ووفقًا لشبكة ABC، فإن بنزيما قد رفض عرض بيريز الاستثنائي له بأن يُمدد لثلاثة مواسم حتى 2024.

كشفت تقارير صحفية، عن صعوبة تعاقد ريال مدريد مع ليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع ديفنسا سنترال، فإن تعاقد ريال مدريد مع جوريتسكا، سيكون صعبًا على الميرينجي، خاصة أن الفريق البافاري بدأ مفاوضاته لتجديد عقد نجمه صاحب الـ 26 عامًا.

تمسك خيسوس فاييخو، لاعب ريال مدريد، بالبقاء مع فريقه ورفض فكرة الخروج عن صفوف الميرينجي، لنهاية عقده وأكد أنه يريد الحصول على فرصة.

وشدد المدافع الإسباني في تصريحات صحفية أن حلمه هو البقاء مع ريال مدريد، وبحسب صحيفة ماركا فإن موقف فاييخو من البقاء مع ريال مدريد سيزيد مع رحيل سيرخيو راموس ورافاييل فاران.