أخبار ريال مدريد: مورينيو ومبابي رفضا النادي، وموقف هازارد يتضح

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 3 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 3 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 3 يونيو 2021:

مورينيو رفض العودة لتدريب ريال مدريد!

بعد ساعات على إعلان ريال مدريد إعادة تعيين كارلو أنشيلوتي مديراً فنياً للفريق كشفت صحيفة "تلجراف" الإنجليزية أن النادي الملكي توجّه إقناع جوزيه مورينيو قبل التفاوض مع كارلو أنشيلوتي.

بالرغم من المعاناة التي مرّ بها مورينيو في الدوري الإنجليزي والتشكيك بخطوته مع روما إلا أن جوزيه مورينيو رد على بيريز بأنه لا يملك "اهتمامًا كبيراً" بالعودة إلى ريال مدريد، وذلك بعد أشهر من التوقيع مع روما.

مبابي: رفضت ريال مدريد بسبب والدي

ناقش نجم فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي اهتمام ريال مدريد بخدماته منذ الصغر والأسباب وراء رفضه الانتقال لصفوف النادي الملكي في مناسبة سابقة.

وعن ذلك الأمر، قال مبابي مع "L'obs": "رفضي ريال مدريد في سن الرابعة عشر؟ والدي كان السبب".

وأكمل: "أرادني أن أتعلم في فرنسا، الذهاب إلى إسبانيا، حتى من أجل زيدان، كان سيعني ثقافة جديدة وبلد مختلف".

رسمياً | فاسكيز يمدد مع ريال مدريد

أعلن ريال مدريد أن لاعبه لوكاس فاسكيز قد مدد عقده مع النادي الملكي حتى 2024.

الجناح الإسباني عقده انتهى بحلول نهاية الموسم الجاري، ولكن اختار البقاء مع النادي الملكي.

آرسنال يعلن عودة أوديجارد وسيبايوس لريال مدريد

أعلن آرسنال بصورة رسمية عن عودة الثنائي مارتن أوديجارد وداني سيبايوس مرة أخرى إلى ريال مدريد بانقضاء إعارتهم في الجانرز.

ولن تحاول إدارة النادي اللندني تجديد إعارة أحدهما، فمع وصول كارلو أنشيلوتي لتدريب النادي الملكي باتت عودة الثنائي مؤكدة.

هازارد سعيد بوصول أنشيلوتي

عبّر نجم ريال مدريد إيدين هازارد عن سعادته بتعيين كارلو أنشيلوتي خلفًا لزين الدين زيدان في تدريب النادي الملكي، واعتبر أنها "أخبار جيدة" بالنسبة له.

الدولي البلجيكي في تصريحات للإعلام قال عن تعيين أنشيلوتي "الجميع في ريال مدريد يعرف ماذا جلب أنشيلوتي إلى النادي (يقصد العاشرة)".

"أنا لا أعرفه شخصيًا، لكن مما سمعته عنه يبدو لي وأنه شخص لطيف للغاية يريد فقط الفوز، وهذا ما نريده جميعنا."

وأتم هازارد قائلًا "ستتاح لنا فرصة العمل سويًا، إنها أخبار سعيدة بالنسبة لي"