أخبار ريال مدريد: منافسة مع مانشستر سيتي لضم نونو مينديز وعرض مارسيال على الميرينجي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 13 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 13 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 13 يونيو 2021:

أشاد تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي ومنتخب ألمانيا، بكريم بنزيما لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا، قبل مواجهة المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

وقال فيرنر في تصريحات صحفية: "بالطبع بنزيما لاعب مميز، فهو يشبه روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول، يستلم الكرة من وسط الملعب ويساعد زملائه، وبكل تأكيد أتعلم منه".

يعتقد روبيرتو كارلوس، أسطورة ريال مدريد، أن سيرجيو راموس، لاعب الفريق سيقترب من تجديد عقده مع الميرينجي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد راموس مع الميرينجي، بنهاية الشهر الجاري، ومن جانبه أكد كارلوس في تصريحات صحفية أنه يعتقد أن راموس سيدخل في مفاوضات مع ريال مدريد خلال الفترة القادمة لتجديد العقد، وسيتوصل لاتفاق مع رئيس النادي.

أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد ينافس مانشستر سيتي على التعاقد مع نونو مينديز الظهير الأيسر لفريق سبورتينج لشبونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور، فإن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات مع مينديز منذ مايو الماضي، وكلن سيتم تأجيل حسم الصفقة لبعد بطولة اليورو الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي، سيخشى خلال فترة توقف المفاوضات أن ينقض ريال مدريد على الصفقة ويحسمها لصالحه، خاصة في ظل رغبته في تدعيم مركز الظهير الأيسر.

أفادت تقارير صحفية، أن وكيل أعمال النجم الفرنسي، أنطوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد، عرض خدمات موكله على إدارة ريال مدريد، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب TV3 فإن وكيل أعمال اللاعب الفرنسي، عرضوا اللاعب على إدارة ريال مدريد، بعد ظهوره بمستوى متراجع مع الشياطين في الموسم الماضي، ولكن إدارة الفريق لن تقبل بالتعاقد مع مارسيال.