أخبار ريال مدريد: محاولات لضم أورييه واهتمام بمهاجم ولفرهامبتون

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 11 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021:

ريال مدريد يريد التعاقد مع مدافع توتنهام

برشلونة يزاحم ريال مدريد على ضم كامافينجا

راتب فاسكيز يعطل انضمامه إلى ميلان

مهاجم ولفرهامبتون يدخل على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع سيرجي أورييه مدافع توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة فوت ميركاتو، فإن ريال مدريد يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيمن، واستفسر من الفريق الإنجليزي عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الإيفواري.

أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع اللاعب إدواردو كامافينجا لاعب استاد رين.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الكتالوني، يريد التعاقد مع اللاعب الشاب الذي يعد هدفًا للعديد من الأندية، وعلى رأسهم ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة، إلى أن إدارة الفريق الكتالوني ترى في كامافينجا صاحب الـ 18 عامًا، خليفة سيرجيو بوسكيتس في وسط ميدان الفريق.

أوضحت تقارير صحفية، أن صفقة انضمام لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد إلى صفوف ميلان، مهددة بالفشل بسبب الراتب الذي يريده اللاعب.

وبحسب الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، فإن فاسكيز يريد الحصول على 7 مليون يورو مع ميلان، وهذا ضعف ما يتقاضاه مع ريال مدريد، وهذا ما يهدد الصفقة بالفشل.

وفي سياق متصل، أكد دي مارزيو أنه لا يستعبد أن يجدد اللاعب عقده مع ريال مدريد، خاصة أن التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة إدارة الميرينجي في تجديد عقدها مع اللاعب لموسم 2024 مع إمكانية التجديد لعام آخر.

أكدت تقارير صحفية، رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم ولفرهامبتون، فابيو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن ريال مدريد يتابع سيلفا من الصيف الماضي، ويريد التعاقد معه لتعزيز خط هجوم الفريق.