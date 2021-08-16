أخبار ريال مدريد: مبابي قد يرحل للدوري الإنجليزي، وإنتر يرفض مهاجم الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 16 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021:

كشفت تقارير صحفية أنّ كيليان مبابي طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الجاري إلا أنّ ريال مدريد قد يفشل في التعاقد معه.

وبحسب التقارير، فإنّ ليفربول يرغب في جلب مبابي لتعزيز الخط الهجومي للفريق ليشكل ثلاثية مع محمد صلاح وساديو ماني.

أكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنّ باريس سان جيرمان يحاول إقناع بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، بالانضمام للفريق في الصيف المقبل بالمجان.

وسوف يحصل اللاعب على راتب أسبوعي 600 ألف يورو وهو ما قد يجعله يرفض ريال مدريد للعب لصالح بطل فرنسا.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ إنتر لا يفاوض مهاجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش، ولا يضع أولوية التعاقد مع أي مهاجم في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أنّ التعاقد مع إدين دجيكو من روما كان كافيًا بالنسبة لإنتر لتعزيز الهجوم بعد رحيل روميلو لوكاكو.

علم "جول" أنّ ريال مدريد مستعد لبيع مارتين أوديجارد خلال الصيف الجاري مقابل 40 مليون إسترليني في ظل اهتمام آرسنال بجلب اللاعب.

وكشفت التقارير الصحفية أنّ ليفربول هو الآخر قد يدخل مفاوضات ضم اللاعب لتعزيز خط الوسط

أكد رافائيل فاران، لاعب مانشستر يونايتد، في حوار مع الموقع الرسمي أنّ السير أليكس فيرجسون زاره في منزل والدته لإقناعه بالرحيل عن ريال مدريد.

وساهمت الزيارة في اتخاذ المدافع قراره باللعب لصالح مانشستر يونايتد.