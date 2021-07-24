أخبار ريال مدريد: مانشستر يونايتد يرفض سعر فاران وأنشيلوتي يفشل مع إيسكو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 24 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 24 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 24 يوليو 2021:

أكدت تقارير صحفية عدم رغبة إدارة مانشستر يونايتد، في دفع 60 مليون يورو، المبلغ الذي حددته إدارة ريال مدريد، للتخلي عن مدافع الفريق رافاييل فاران.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة الشياطين لا تريد دفع المبلغ الذي حدده ريال مدريد لبيع مدافعه الفرنسي، الذي ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكدت تقارير صحفية، أن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، أبدى إعجابه بالطريقة التي يتدرب بها لوكا يوفيتش، وإصراره في التدريبات.

وكان يوفيتش قريب من الرحيل عن ريال مدريد في الفترة الماضية، إلا أنه وبحسب MadridistaReal، سيتمسك بفرصته الأخيرة مع الفريق ونيته هي الاستمرار، ولا يفكر في أي شيء آخر.

أكدت تقارير صحفية، أن تعاقد ريال مدريد مع كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق فنيًا في الموسم المقبل، لم يغير أي شيء في موقف إيسكو مع الميرينجي.

وارتبط إيسكو بالرحيل عن صفوف مدريد، ولكن مع وصول أنشيلوتي توقع البعض أن تتغير العلاقة بين إيسكو وريال مدريد، خاصة في ظل قوة العلاقة بين اللاعب والمدرب الإيطالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن أنشيلوتي لم يغير أي شيء، ولا يزال ريال مدريد يريد بيع اللاعب، والذي بدوره يريد المغادرة ولكن إن وصله عرضًا مناسبًا.

أكدت تقارير صحفية، تمسك كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بفرصة الانضمام إلى ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن النجم الفرنسي، أخبر مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، بعدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق الباريسي والذي ينتهي في يونيو المقبل، ويتمسك بالانضمام إلى الفريق الملكي.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد تفكر في تدعيم صفوف دفاعها من الدوري الألماني وتحديدًا فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، في حال رحيل رافاييل فاران.

وارتبط فاران بالرحيل عن الميرينجي في الصيف الحالي، ومن جانبها أشارت صحيفة بيلد الألمانية أن ريال مدريد، يفكر في التعاقد مع ماتياس جينتر مدافع جلادباخ، ولكن موقفه سيتحدد في حال رحيل المدافع الفرنسي من عدمه.