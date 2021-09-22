أخبار ريال مدريد: ليون ينضم لسباق التعاقد مع إيسكو ويوفيتش يخطط للرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 22 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدوارد كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021:

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي ليون سيحاول الحصول على خدمات اللاعب الإسباني إيسكو من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا في ظل اهتمام يوفنتوس وميلان بالحصول على خدمات اللاعب الذي يعاني بالفعل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في النادي الملكي.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد، في التعاقد مع البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته Fichajes، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، بالرغم من ارتباطه مع الفريق الفرنسي، بعقد حتى عام 2024.

كشفت تقارير صحفية، عن طلب لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد الرحيل عن صفوف فريقه، خلال الفترة المقبلة من جديد بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للميرينجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس، بعد تألق فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما، فإن يوفيتش أعاد التفكير في الرحيل، وسط ترقب من آرسنال لحالة المهاجم الصربي.

أشارت كادينا سير الإسبانية، أن ماركو أسينسيو يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل في حالة واحدة.

وشدد التقرير، على أن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، إن لم يحصل على فرصة للمشاركة مع فريقه هذا الموسم سيغادر صفوف الميرينجي.