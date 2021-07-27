أخبار ريال مدريد: فاران رسميًا لمانشستر يونايتد وأوديجارد يطلب الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 27 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021:

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي، توصله لاتفاق مع ريال مدريد، بشأن التعاقد مع رافاييل فاران، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب بيان الشياطين الحمر، فإن الفريق توصل إلى اتفاق مع الميرينجي، حول التعاقد مع فاران بعد اجتيازه الكشف الطبي.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن الشياطين الحمر حسموا صفقة المدافع الفائز بكأس العالم الأخيرة مع الديوك الفرنسية، مقابل 50 مليون يورو.

أشارت تقارير صحفية إلى أن مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد، لا يشعر بأهميته في خطة كارلو أنشيلوتي للموسم المقبل، ويريد الرحيل عن صفوف الميرينجي.

وبحسب صحيفة آس فإن اللاعب النرويجي، لا يريد البقاء على مقاعد البدلاء في ريال مدريد، ويفضل العودة إلى آرسنال الذي لعب له معارًا في الموسم الماضي.

أكدت تقارير صحفية، إلى أن نادي تشيلسي دخل في سباق التعاقد مع جول كوندي مدافع إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية، والذي يعد من أهداف ريال مدريد الأساسية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت، فإن تشيلسي يقترب من التوصل إلى اتفاق مع كوندي، ليتعاقد معه حتى عام 2026.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد، تمسك بالاستمرار مع فريقه، ورفض الرحيل عن الميرينجي خلال الفترة المقبلة.

ولم يتحدث فاييخو مع إدارة ريال مدريد بشأن مستقبله، ويريد الالتزام بعقده مع الميرينجي والذي يمتد إلى أربع مواسم.

أوضح ماسيمليانو أليجري، المدير الفني الحالي ليوفنتوس، سبب رفضه تدريب ريال مدريد في الفترة الأخيرة، قبل عودته إلى يوفنتوس هذا الصيف.

وقال أليجري في تصريحات صحفية: "أرغب في شكر ريال مدريد وإدارته على الثقة، ولكني أحب يوفنتوس لذا قررت العودة ورفضت تدريب الميرينجي".