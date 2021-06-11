أخبار ريال مدريد: طلب غريب جدًا من أنشيلوتي، وليفاندوفسكي مطروح بقوة!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 11 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 11 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يغازل ريال مدريد وكومان إلى مانشستر

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 11 يونيو 2021:

ليفاندوفسكي منفتح على الانضمام إلى ريال مدريد

أوضحت "آس" أن نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قرر المغادرة هذا الصيف.

ومن البيئة المحيطة به، قد يكون الدولي البولندي مهتمًا للغاية بالانضمام إلى ريال مدريد، غير أن رفض البافاري بيعه هو ما يصعب العملية.

عرض كبير من إشبيلية لراموس

وفقًا لتقرير عبر "eselprimerpalo" فإن عرض إشبيلية لراموس تصل مدته إلى 5 سنوات وهي مدة غريبة بالنظر إلى عمر اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن راتب راموس المتوقع مع الفريق الأندلسي سيكون 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل قرر النادي كذلك منح اللاعب ضمانات للبقاء معه في منصب آخر بعد اعتزاله كرة القدم.

ريال مدريد يحدد موقفه النهائي من فاران

فقًا لما أوردته شبكة "ABC" الإسبانية فإن إدارة النادي الملكي لن تسمح لفاران بالرحيل مجانًا في الصيف المقبل، أي أنها ستبيعه هذا الصيف في حال أن رفض التجديد.

خطة فاران ووكيله كانت بالانتظار هذا العام في مدريد ثم الرحيل مجانًا للتحصل على مكافأة انتقال كبيرة، تمامًا كحالة دافيد ألابا مع بايرن ميونخ.

ماكرون يحث مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أفراد منتخب بلاده واستعدادهم ليورو 2020، وعبّر عن أمانيه في استمرار كيليان مبابي في باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وعند سؤاله عن مستقبل مبابي، قال ماكرون "أريد أن يركز جميع اللاعبين على هذه المسابقة، لا أريد التحدث عن مصائرهم الشخصية في الأندية".

وتابع "باريس سان جيرمان نادٍ كبير جدًا ويعرف كيف يجعل مبابي ينمو في صفوفه".

وواصل ماكرون "أعتقد أنه من المهم أن يبقى مبابي في باريس سان جيرمان، هذا مهم بالنسبة للنادي والدوري الفرنسي".

"عمومًا، لن أضغط على أي لاعب بشأن فريقه، هذه اختيارات شخصية للغاية وأنا أحترم ذلك."

أنشيلوتي يطلب التعاقد مع تيمو فيرنر!

وفقًا لما قالته شبكة "Fichajes" فإن كارلو أنشيلوتي قد طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع تيمو فيرنر هذا الصيف.

القناعة هي أن إدارة تشيلسي لن تطلب الكثير لبيع الدولي الألماني ويمكن الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.