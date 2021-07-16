أخبار ريال مدريد: صلاح مطلوب بأمر من أنشيلوتي وكامافينجا يتمسك بالأمل الأخير

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 15 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 16 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار الانتقالات: موريبا يشعل أزمة بين ريال مدريد وبرشلونة وميلان يُنهي صفقتين

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 16 يوليو 2021:

علمت مصادر موقع جول، أن إدارة برشلونة تعتقد أن ريال مدريد، هو المتسبب في تمرد إيلاش موريبا، لاعب الفريق الكتالوني الشاب، والذي رفض تجديد عقده، وتوترت العلاقة بين الجانبين.

مصادر جول كشفت أن برشلونة يؤمن بوجود دور لريال مدريد في تعقد المفاوضات بين الإدارة الكتالونية وموريبا، حيث يحاول النادي الملكي الانقضاض على اللاعب الشاب.

أكدت تقارير صحفية، أن إدواردو كامافينجا، لاعب رين الفرنسي، يتمسك بحلمه في اللعب لصالح ريال مدريد، بالرغم من عدم وجود أي مفاوضات بين الجانبين هذا الصيف.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن اللاعب الفرنسي الشاب، لا يمانع الاستمرار مع فريقه هذا الموسم، حتى ينتهي عقده ويصبح لاعبًا حرًا في يونيو المقبل وينضم لريال مدريد.

أفادت تقارير صحفية، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، طلب من إدارة فريقه التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع Fichajes، فإن المدرب الإيطالي يريد التعاقد مع صلاح في حال فشل التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن لاعبي ريال مدريد ليسوا مهتمين بالتسريبات التي انتشرت لرئيس النادي قبل أيام فلورنتينو بيريز، والتي أهان فيها العديد من لاعبي ورموز الفريق الملكي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ABC، فإنه لا يوجد لاعب مهتم بتلك التسريبات، ويعتقد اللاعبون أن إذا تم وضع ميكرفونات تسجيل لأي شخص تحت طاولته فستخرج تلك الأشياء.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن صفقة دافيد ألابا لريال مدريد، ستكون حلًا للكثير من مشاكل كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته ماركا، فإن أنشيلوتي قد يستعين باللاعب النمساوي في أكثر من مركز يجيد اللعب فيه، إما في مركز قلب الدفاع، أو الظهير أو الوسط الدفاعي الذي شارك فيه مؤخرًا.