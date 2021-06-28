أخبار ريال مدريد: سيبايوس قريب من بيتيس واستمرار بيل الموسم المقبل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 28 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 28 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 28 يونيو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى أن جاريث بيل لاعب ريال مدريد، سيستمر مع فريقه في الموسم المقبل، ولا توجد أي مؤشرات بشأن رحيله عن صفوف الميرينجي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي، لا يعارضان فكرة استمرار بيل مع الميرينجي، ولكن إن وصله عرضًا مناسبًا فسوف يتم دراسته.

أوضحت تقارير صحفية، أن نادي آرسنال الإنجليزي، يراقب وضع لاعب ريال مدريد الشاب، ميجيل جوتيريز تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ذا أتلتيك، فإن الفريق الإنجليزي، يريد التعاقد مع اللاعب الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن إدارة الفريق اللندني لا ترغب في دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب الشاب والبالغ 40 مليون يورو.

اقترب داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، من الانتقال إلى صفوف ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجه من حسابات فريقه في المواسم الأخيرة، ومشاركته مع آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وبحسب التقرير الذي نشرته موقع ديفنسا سنترال، فإن متوسط الميدان الإسباني، يقترب من ريال بيتيس، مقابل 30 مليون يورو، وهذا المبلغ الذي حددته إدارة الميرينجي للتخلي عن اللاعب، وسط منافسة مع الفريق اللندني.

حددت إدارة لايبزيج الألماني، السعر الذي ستتخلى به عن مهاجمها داني أولمو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام من ريال مدريد بضم اللاعب.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن لايبزيج لن يتخلى عن اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، إلا بعد حصوله على 50 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.